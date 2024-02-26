В Геленджике откроют терренкур: 4 км для прогулок с беседками и смотровыми площадками

«Некоторые любители прогулок уже прошлись по новому обустроенному маршруту. Чтобы о терренкуре «Маркотх» узнали по всей России, готовим торжественное открытие нового маршрута», — написала Скорикова.



Летом 2023 года мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщал, что проект терренкура включает четыре километра пешего маршрута, 12 точек отдыха на пути следования, смотровые площадки, беседки, скамейки, урны, стенды с информацией о растительном и животном мире Маркотхского хребта.