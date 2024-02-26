В Геленджике откроют терренкур: 4 км для прогулок с беседками и смотровыми площадками

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала главы Геленджика Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/2723
    © Скриншот из телеграмм-канала главы Геленджика Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/2723

Власти Геленджика анонсировали открытие терренкура «Маркотх»

26 февраля замглавы Геленджика Янина Скорикова в своем телеграм-канале рассказала об открытии терренкура «Маркотх». Официальная дата — 1 марта. Пешие прогулки стартуют в 13:00.

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«Некоторые любители прогулок уже прошлись по новому обустроенному маршруту. Чтобы о терренкуре «Маркотх» узнали по всей России, готовим торжественное открытие нового маршрута», — написала Скорикова.

Летом 2023 года мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщал, что проект терренкура включает четыре километра пешего маршрута, 12 точек отдыха на пути следования, смотровые площадки, беседки, скамейки, урны, стенды с информацией о растительном и животном мире Маркотхского хребта.

Напомним, что в Геленджике начали готовиться курортному сезону 2024 года.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае бронирование курортов на лето 2024 года выросло на 40%.

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