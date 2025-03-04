Власти Краснодара снова пообещали новую спортплощадку на месте бывшего недостроя в Юбилейном микрорайоне

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала депутата Александра Сафронова https://t.me/redtemnik/5076
    © Скриншот из телеграм-канала депутата Александра Сафронова https://t.me/redtemnik/5076

В Краснодаре летом благоустроят спортплощадку в школе № 89 в ЮМР

Предыстория: В Юбилейном микрорайоне Краснодара между школами № 87 и 89 находился долгострой, который начали возводить еще в 2002 году. В 2008 году суд признал его незаконным и передал в собственность муниципалитета. В 2017 году власти Кубани поручили достроить объект, но экспертиза показала, что здание сейсмоопасно.

В 2021 году недострой решили демонтировать и построить на его месте спортобъект. В начале 2023 года источник финансирования объекта так и не определили, но планы на данный участок были те же. Строительство оценили в 17 млн рублей.

3 марта депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов сообщил в своем телеграм-канале, что спортивную площадку в Юбилейном микрорайоне достроят этим летом. Для завершения благоустройства из краевого бюджета дополнительно выделили более 3 млн рублей.

Мэрия Краснодара не сможет снести здание в Юбилейном микрорайоне:

«В прошлом году был начат ремонт спортплощадки в школе. Теперь надо постелить нормальное покрытие, установить кольца и ворота. Летом все должно быть сделано и в новом году у детей будет новая нормальная спортплощадка с покрытием», — рассказал депутат.

Краснодарская активистка Яна Антонова отметила, что для начала возведения спортивной площадки в школе № 89 потребовались усилия общественников, депутатов и многократные обращения к властям. 

Как писали Юга.ру, власти Краснодара отремонтируют дворец спорта «Олимп» и благоустроят сквер возле здания.

Благоустройство Дети Инфраструктура Краснодар Спорт Спортивное строительство Строительство Школьники

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Власти Краснодара снова пообещали новую спортплощадку на месте бывшего недостроя в Юбилейном микрорайоне
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