Власти Краснодара снова пообещали новую спортплощадку на месте бывшего недостроя в Юбилейном микрорайоне

Предыстория: В Юбилейном микрорайоне Краснодара между школами № 87 и 89 находился долгострой, который начали возводить еще в 2002 году. В 2008 году суд признал его незаконным и передал в собственность муниципалитета. В 2017 году власти Кубани поручили достроить объект, но экспертиза показала, что здание сейсмоопасно.



В 2021 году недострой решили демонтировать и построить на его месте спортобъект. В начале 2023 года источник финансирования объекта так и не определили, но планы на данный участок были те же. Строительство оценили в 17 млн рублей.