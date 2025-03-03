Долгожданное потепление: в Краснодарском крае к 8 марта прогнозируют до +16 °С

3 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в Краснодарском крае и Крыму к концу недели ожидается потепление.

По его словам, в начале недели все еще будет холодно — температура воздуха ожидается на 6-8 °С ниже нормы. Однако к 7-8 марта синоптик обещает +8-10 °С.

«Постепенно температурный фон на юге европейской части России будет повышаться в связи с изменением циркуляции воздуха. К концу недели температура будет близка к обычным значениям», — отметил Вильфанд.