Долгожданное потепление: в Краснодарском крае к 8 марта прогнозируют до +16 °С
На Кубани к концу недели синоптики обещают повышение температуры
3 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в Краснодарском крае и Крыму к концу недели ожидается потепление.
По его словам, в начале недели все еще будет холодно — температура воздуха ожидается на 6-8 °С ниже нормы. Однако к 7-8 марта синоптик обещает +8-10 °С.
«Постепенно температурный фон на юге европейской части России будет повышаться в связи с изменением циркуляции воздуха. К концу недели температура будет близка к обычным значениям», — отметил Вильфанд.
Японский сад Краснодара в мороз и снег:
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 7 марта потеплеет до +14 °С, а 8 и 9 марта — до +15-16 °С.
В Ставропольском крае к концу недели столбики термометров поднимутся до +11 °С, пишет ГТРК «Ставрополье». Напомним, что в регионе выпало рекордное количество снега среди южных регионов, а из-за аномальных морозов закрывали школы и детские сады.
Как писали Юга.ру, краевой Гидрометцентр поделился прогнозом погоды в Краснодаре на 3-5 марта.