Школы и детсады Ставропольского края закрыли из-за аномальных холодов. Регион бьет рекорды по снегу
Губернатор Ставрополья объявил 21 февраля выходным в школах и детских садах из-за непогоды
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что 21 февраля в регионе не будут работать школы и детские сады. Такую меру приняли из-за сложных погодных условий.
«Уже который день у нас идет крупный снегопад и понижение температуры. Службы ЖКХ все работают, но не везде успевают. Завтра перейдем по возможности на выходной в наших школах и садиках, чтобы дать утром и в течение дня нашим службам провести уборку снега и подготовиться к морозам», — отметил Владимиров.
При этом в учреждениях будут работать дежурные группы на случай, если родители не могут оставить детей дома в будний день.
На побережье Сочи выпал снег:
Ранее региональное МЧС объявило с 21 по 25 февраля штормовое предупреждение из-за «аномально-холодной погоды». Ночью температура воздуха может опуститься до -22 °С, днем — до -10 °С. По данным ведомства, такие показатели ниже климатической нормы на 10 градусов и более.
21 февраля синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Ставропольском крае выпало рекордное количество снега среди южных регионов — 28 см, прирост за сутки составил 11 см. На втором и третьем месте идут Нальчик и Грозный — 17 и 14 см, следом в списке стоит Краснодар и 12 см снега. В Ростове-на-Дону — 3 см, а в Сочи и Туапсе — 2 см.