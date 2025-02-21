Школы и детсады Ставропольского края закрыли из-за аномальных холодов. Регион бьет рекорды по снегу

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что 21 февраля в регионе не будут работать школы и детские сады. Такую меру приняли из-за сложных погодных условий.

«Уже который день у нас идет крупный снегопад и понижение температуры. Службы ЖКХ все работают, но не везде успевают. Завтра перейдем по возможности на выходной в наших школах и садиках, чтобы дать утром и в течение дня нашим службам провести уборку снега и подготовиться к морозам», — отметил Владимиров.

При этом в учреждениях будут работать дежурные группы на случай, если родители не могут оставить детей дома в будний день.