Школы и детсады Ставропольского края закрыли из-за аномальных холодов. Регион бьет рекорды по снегу

Абхазия, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня

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  • © Эдуард Корниенко, ЮГА.ру
    © Эдуард Корниенко, ЮГА.ру

Губернатор Ставрополья объявил 21 февраля выходным в школах и детских садах из-за непогоды

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что 21 февраля в регионе не будут работать школы и детские сады. Такую меру приняли из-за сложных погодных условий.

«Уже который день у нас идет крупный снегопад и понижение температуры. Службы ЖКХ все работают, но не везде успевают. Завтра перейдем по возможности на выходной в наших школах и садиках, чтобы дать утром и в течение дня нашим службам провести уборку снега и подготовиться к морозам», — отметил Владимиров.

При этом в учреждениях будут работать дежурные группы на случай, если родители не могут оставить детей дома в будний день.

На побережье Сочи выпал снег:

Ранее региональное МЧС объявило с 21 по 25 февраля штормовое предупреждение из-за «аномально-холодной погоды». Ночью температура воздуха может опуститься до -22 °С, днем — до -10 °С. По данным ведомства, такие показатели ниже климатической нормы на 10 градусов и более.

21 февраля синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Ставропольском крае выпало рекордное количество снега среди южных регионов — 28 см, прирост за сутки составил 11 см. На втором и третьем месте идут Нальчик и Грозный — 17 и 14 см, следом в списке стоит Краснодар и 12 см снега. В Ростове-на-Дону — 3 см, а в Сочи и Туапсе — 2 см.

Как писали Юга.ру, в Абхазии озеро Рица закроют для посещения туристов из-за снегопада, а в Таганроге «Ледяной шторм» разрушил центральный пляж.

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Школы и детсады Ставропольского края закрыли из-за аномальных холодов. Регион бьет рекорды по снегу
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