Вход в сафари-парк Геленджика на 2 дня станет бесплатным для женщин

Сафари-парк Геленджика сообщил, что 8 и 9 марта женщины смогут посетить центр для животных бесплатно. Таким образом коллектив уже несколько лет подряд поздравляет жителей и гостей курорта с Международным женским днем.

Подарочные билеты можно получить в кассе у входа в парк. В 2024 году акция действовала с 4 по 10 марта.