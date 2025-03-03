Вход в сафари-парк Геленджика на 2 дня станет бесплатным для женщин
Женщины смогут бесплатно посетить сафари-парк Геленджика 8 и 9 марта
Сафари-парк Геленджика сообщил, что 8 и 9 марта женщины смогут посетить центр для животных бесплатно. Таким образом коллектив уже несколько лет подряд поздравляет жителей и гостей курорта с Международным женским днем.
Подарочные билеты можно получить в кассе у входа в парк. В 2024 году акция действовала с 4 по 10 марта.
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Для мужчин вход будет стоить 1200 рублей. Прокатиться на канатной дороге — 600 рублей.
Вход в сафари-парк и касса продаж билетов работают ежедневно с 9:00 до 17:00. Канатная дорога работает по будням с 11:00 до 17:30, по выходным и праздничным дням — с 10:00 до 17:30. Последний спуск в 18:00.
Напомним, 23 февраля мужчины смогли посетить сафари-парк бесплатно в честь Дня защитника Отечества.
Как писали Юга.ру, в этом году женский праздник выпадает на выходные, поэтому дополнительные нерабочие дни не предусмотрены.