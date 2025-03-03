Вход в сафари-парк Геленджика на 2 дня станет бесплатным для женщин

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Женщины смогут бесплатно посетить сафари-парк Геленджика 8 и 9 марта

Сафари-парк Геленджика сообщил, что 8 и 9 марта женщины смогут посетить центр для животных бесплатно. Таким образом коллектив уже несколько лет подряд поздравляет жителей и гостей курорта с Международным женским днем.

Подарочные билеты можно получить в кассе у входа в парк. В 2024 году акция действовала с 4 по 10 марта.

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Для мужчин вход будет стоить 1200 рублей. Прокатиться на канатной дороге — 600 рублей.

Вход в сафари-парк и касса продаж билетов работают ежедневно с 9:00 до 17:00. Канатная дорога работает по будням с 11:00 до 17:30, по выходным и праздничным дням — с 10:00 до 17:30. Последний спуск в 18:00.

Напомним, 23 февраля мужчины смогли посетить сафари-парк бесплатно в честь Дня защитника Отечества.

Как писали Юга.ру, в этом году женский праздник выпадает на выходные, поэтому дополнительные нерабочие дни не предусмотрены.

8 марта Геленджик Животные Зоопарки Курорты и туризм отдых Праздники Развлечения

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