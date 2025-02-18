Вход в сафари-парк Геленджика станет бесплатным для мужчин
Мужчины смогут бесплатно посетить сафари-парк Геленджика 23 февраля
Сафари-парк Геленджика сообщил, что 23 февраля мужчины смогут посетить центр для животных бесплатно. Таким образом коллектив уже несколько лет подряд поздравляет жителей и гостей курорта с Днем защитника Отечества.
«По сложившейся традиции мы приглашаем мужчин всех возрастов и военнообязанных защитников нашей Родины на бесплатную прогулку», — сообщили в пресс-службе сафари-парка Геленджика.
Впереди праздники:
Для женщин вход будет стоить 1200 рублей. Прокатиться на канатной дороге — 600 рублей.
Вход в сафари-парк и касса продаж билетов работают ежедневно с 9:00 до 17:00. Канатная дорога работает по будням с 11:00 до 17:30, по выходным и праздничным дням — с 10:00 до 17:30. Последний спуск в 18:00.
Напомним, в 2024 году вход в сафари-парк Геленджика с 4 по 10 марта был бесплатным для женщин.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край лидирует в рейтинге направлений для отдыха 23 февраля и 8 марта. При этом дополнительных выходных не предусмотрено.