Вход в сафари-парк Геленджика станет бесплатным для мужчин

Сафари-парк Геленджика сообщил, что 23 февраля мужчины смогут посетить центр для животных бесплатно. Таким образом коллектив уже несколько лет подряд поздравляет жителей и гостей курорта с Днем защитника Отечества.

«По сложившейся традиции мы приглашаем мужчин всех возрастов и военнообязанных защитников нашей Родины на бесплатную прогулку», — сообщили в пресс-службе сафари-парка Геленджика.