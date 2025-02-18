Вход в сафари-парк Геленджика станет бесплатным для мужчин

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мужчины смогут бесплатно посетить сафари-парк Геленджика 23 февраля

Сафари-парк Геленджика сообщил, что 23 февраля мужчины смогут посетить центр для животных бесплатно. Таким образом коллектив уже несколько лет подряд поздравляет жителей и гостей курорта с Днем защитника Отечества.

«По сложившейся традиции мы приглашаем мужчин всех возрастов и военнообязанных защитников нашей Родины на бесплатную прогулку», — сообщили в пресс-службе сафари-парка Геленджика.

Впереди праздники:

Для женщин вход будет стоить 1200 рублей. Прокатиться на канатной дороге — 600 рублей.

Вход в сафари-парк и касса продаж билетов работают ежедневно с 9:00 до 17:00. Канатная дорога работает по будням с 11:00 до 17:30, по выходным и праздничным дням — с 10:00 до 17:30. Последний спуск в 18:00.

Напомним, в 2024 году вход в сафари-парк Геленджика с 4 по 10 марта был бесплатным для женщин.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край лидирует в рейтинге направлений для отдыха 23 февраля и 8 марта. При этом дополнительных выходных не предусмотрено.

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