Потепление, дождь и мокрый снег – прогноз погоды в Краснодаре на начало недели

Краевой Гидрометцентр поделился прогнозом погоды в Краснодаре на 3-5 марта

Согласно свежему прогнозу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 марта в Краснодаре будут умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, а также гололед. Температура воздуха 0…+2°, ночью –5…–7°.

Во вторник и первую половину среды осадков не ожидается., к вечеру 5 марта снова возможен мокрый снег и дождь.

Температура воздуха в ночь с 3 на 4 марта составит –1…–6°, днем 4 марта 2...7°, последующей ночью –2...+3°, днем 5 марта 5…10°.