«Ласточка» Краснодар ‒ Сочи и еще несколько электричек на две недели изменят расписание
С 3 по 17 марта поменяется график движения нескольких пригородных поездов в Краснодарском крае
АО «Кубань Экспресс-Пригород» объявило о том, что с 3 по 17 марта изменится расписание движения пригородных поездов на участках «Туапсе — Имеретинский курорт», «Туапсе — Аэропорт», «Сочи — Роза Хутор» и «Аэропорт — Роза Хутор». Изменения связаны с «технологическими причинами».
Измененный график следования пригородных поездов опубликован на сайте ведомства.
Ранее стало известно, когда начнет регулярное сообщение «ласточка» Сириус ‒ Сухум.
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