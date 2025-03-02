«Ласточка» Краснодар ‒ Сочи и еще несколько электричек на две недели изменят расписание

С 3 по 17 марта поменяется график движения нескольких пригородных поездов в Краснодарском крае

АО «Кубань Экспресс-Пригород» объявило о том, что с 3 по 17 марта изменится расписание движения пригородных поездов на участках «Туапсе — Имеретинский курорт», «Туапсе — Аэропорт», «Сочи — Роза Хутор» и «Аэропорт — Роза Хутор». Изменения связаны с «технологическими причинами».

Измененный график следования пригородных поездов опубликован на сайте ведомства.