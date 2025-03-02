Провал образовался на проезжей части 2-го проезда Айвазовского в Краснодаре

2 марта в Краснодаре внезапно провалился асфальт во 2-м проезде Айвазовского, недалеко от пересечения с Бургасской. На видео, снятом очевидцами, большие куски продолжают падать в образовавшийся провал, который, как утверждает человек за кадром, заполнен «горячей водой с ТЭЦа». По счастливой случайности, никто не пострадал.