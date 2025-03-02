Провал образовался на проезжей части 2-го проезда Айвазовского в Краснодаре
Днем 2 марта утечка горячей воды размыла асфальт на проезжей части 2-го проезда Айвазовского в Краснодаре
2 марта в Краснодаре внезапно провалился асфальт во 2-м проезде Айвазовского, недалеко от пересечения с Бургасской. На видео, снятом очевидцами, большие куски продолжают падать в образовавшийся провал, который, как утверждает человек за кадром, заполнен «горячей водой с ТЭЦа». По счастливой случайности, никто не пострадал.
В МЦУ «Краснодар» сообщают, что вызов с информацией о провале поступил в 12:48. Аварийная бригада АО «Краснодартеплосеть» уже прибыла на место.
Ранее на этой неделе из-за порыва теплотрассы без отопления оставались жители краснодарской улицы Кубанская набережная.
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