Провал образовался на проезжей части 2-го проезда Айвазовского в Краснодаре

Краснодарский край

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  • Провал асфальта во 2-м проезде Айвазовского, 2 марта 2025 г. © Скриншот видео в телеграм-канале МЦУ «Краснодар», t.me/mcu_krd
    Провал асфальта во 2-м проезде Айвазовского, 2 марта 2025 г. © Скриншот видео в телеграм-канале МЦУ «Краснодар», t.me/mcu_krd

Днем 2 марта утечка горячей воды размыла асфальт на проезжей части 2-го проезда Айвазовского в Краснодаре

2 марта в Краснодаре внезапно провалился асфальт во 2-м проезде Айвазовского, недалеко от пересечения с Бургасской. На видео, снятом очевидцами, большие куски продолжают падать в образовавшийся провал, который, как утверждает человек за кадром, заполнен «горячей водой с ТЭЦа». По счастливой случайности, никто не пострадал.

  • Провал асфальта во 2-м проезде Айвазовского © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Провал асфальта во 2-м проезде Айвазовского © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В МЦУ «Краснодар» сообщают, что вызов с информацией о провале поступил в 12:48. Аварийная бригада АО «Краснодартеплосеть» уже прибыла на место.

Ранее на этой неделе из-за порыва теплотрассы без отопления оставались жители краснодарской улицы Кубанская набережная.

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Провал образовался на проезжей части 2-го проезда Айвазовского в Краснодаре
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