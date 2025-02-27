В центре Краснодаре одну из улиц затопило кипятком. Несколько домов остались без отопления и горячей воды

Из-за прорыва теплотрассы жители Кубанской Набережной остались без горячей воды и тепла

При этом телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил еще несколько адресов, где нет ресурсов: Кубанская Набережная 23/1, 31/1, 37 и 33.

27 февраля ЕДДС Краснодара сообщила , что в Западном округе произошел прорыв тепловой сети. Из-за аварии отключили отопление и горячую воду по улице Кубанская Набережная 37/10, 37/11, 37/12, 39, 64.

Фекальные реки топят цокольные этажи в трех домах Краснодара уже месяц:

В посте говорится, что утечка произошла на улице Кондратенко. «Ъ-Кубань» пишет, что возле дома № 14 провалилась часть тротуара, после чего горячая вода вылилась на проезжую часть. Рядом с этим адресом находится Войсковой собор Александра Невского.

На месте работает аварийная бригада «Кубаньречфлот». Когда закончится ремонт — не сообщается.