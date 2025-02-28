Краснодарский детский книжный пригласил на день рождения в стиле произведений Роальда Даля и Уэса Андерсона

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя J. Balla Photography сайта unsplash.com
    © Фото пользователя J. Balla Photography сайта unsplash.com

Дресс-код на день рождения «Бабушки-ракеты» требует приходить с хвостиками, в лисьих масках и бандитских шапочках

Детский книжный магазин «Бабушка-ракета» анонсировал свой день рождения в хитро-лисьем стиле:

«Смотрели «Бесподобный мистер Фокс»? Если ваш ответ «да» или «нет», приглашаем на день рождения в «Бабушку-ракету». Произведения Роальда Даля помогают нам с вами выбирать живописные решения. Весь день по-лисьему милая атмосфера, лотерея без проигрыша, фотозона для классных сториз, подарки и конкурсы костюмов», — заявили организаторы.

Также они объявили дресс-код: хвостики, оранжевые береты и платочки, лисьи маски, бандитские шапочки или просто любые теплые тона в стиле Уэса Андерсона и хитрое настроение.

Акулы, чайки и подводные города:

Программа:

  • 11:00 «Украденный хвост» — квест и мастерская с подарками для детей 4-7 лет.
  • 13:00 «Композиция в клоше. Лес в миниатюре» — мастерская для детей старше 4 лет.
  • 15:00 «Хитрая сказка» — кукольный спектакль для детей от 3 лет.
  • 17:00 «Бесподобный мистер Фокс» — просмотр и обсуждение для зрителей старше 6 лет.

Все активности платные — от 400 до 1150 рублей. Для участия требуется запись. Подробности уточняйте у организаторов.

Книжный «Бабушка-ракета» находится на улице Коммунаров, 58г.

Как сообщали Юга.ру, детский книжный «Бабушка-ракета» открылся в Краснодаре в феврале 2024 года. За это время магазин проводил встречи с писательницами, бесплатный показ мультфильма и гаражную распродажу. Также магазин собирал книги для благотворительной распродажи в пользу центров спасения животных.

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