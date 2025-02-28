Дресс-код на день рождения «Бабушки-ракеты» требует приходить с хвостиками, в лисьих масках и бандитских шапочках

Детский книжный магазин «Бабушка-ракета» анонсировал свой день рождения в хитро-лисьем стиле:

«Смотрели «Бесподобный мистер Фокс»? Если ваш ответ «да» или «нет», приглашаем на день рождения в «Бабушку-ракету». Произведения Роальда Даля помогают нам с вами выбирать живописные решения. Весь день по-лисьему милая атмосфера, лотерея без проигрыша, фотозона для классных сториз, подарки и конкурсы костюмов», — заявили организаторы.

Также они объявили дресс-код: хвостики, оранжевые береты и платочки, лисьи маски, бандитские шапочки или просто любые теплые тона в стиле Уэса Андерсона и хитрое настроение.