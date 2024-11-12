В Краснодаре проходит сбор книг для благотворительной распродажи. Деньги пойдут в центры спасения животных

Краснодарский край

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  • © Фото Станислава Бандурки, Юга.ру
    © Фото Станислава Бандурки, Юга.ру

Книги в хорошем состоянии можно сдать до 25 ноября. Рассказываем, где находятся точки сбора (6+)

Литературное сообщество «Бродский» анонсировало на 30 ноября и 1 декабря благотворительную распродажу книг в пользу фонда «КрасноДог» и центра спасения животных.

До 25 ноября проходит сбор литературы любых жанров, журналов и настольных игр. В сумках с книгами нужно оставить записку с контактами (имя, номер телефона, количество изданий). 

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Точки сбора:

  • арт-резиденция «Дом книги», улица Красная, 43;
  • шоу-рум «Локаллист», улица Красная, 88/1;
  • кофейня «Тепло», улица Коммунаров, 268, литер В;
  • салон красоты «На своей волне», улица Бабушкина, 248г/1;
  • кофейня «8», улица Пушкина, 63;
  • кофейня «Локация кофе», улица Жлобы, 139;
  • кофейня «Букер», улица Октябрьская, 91;
  • мастерская «Добрый — Юг», пр. Чекистов, 10;
  • арт-кластер «Окколо», улица Зиповская 9, литер К;
  • кофейня Billy tea, улица Красная, 72/4;
  • Art Studio, улица Солнечная, 31;
  • языковая студия «КремСода», улица Аэродромная, 120;
  • магазин «Бабушка-ракета», улица Коммунаров, 58Г.

Благотворительная распродажа пройдет с 12:00 до 22:00 в арт-резиденции «Дом книги». Вход свободный.

Как писали Юга.ру, краснодарский приют для пострадавших животных «Краснодог» просит о помощи и открыл сбор средств. 

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