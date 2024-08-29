Акулы, чайки и подводные города. Пять книг о море, которые помогут продлить лето

Когда отпуск и каникулы приближаются к концу, ничто не кажется таким коротким, как лето. Чтобы сгладить переход к осенней погоде, очередному школьному году и неизбежному режиму, психологи рекомендуют не сразу прощаться с летним настроением. И помогут в этом не только собранные на берегу ракушки. Юга.ру попросили магазин детских книг «Бабушка-ракета» помочь продлить лето и создать дома атмосферу морских путешествий. Про жизнь моряков, акул, русалок и подводные города читайте в нашем обзоре пяти книг о море.

«Чачо на море» (0+) Храброго маленького Чачо придумала итальянская художница Сара Хури, вспомнив свою любимую детскую игрушку. Чачо — медвезаяц, который частенько находит себе приключения, на этот раз — в море. Крепкая книга выдержит любые эксперименты юных читателей, например, укусы первыми зубами или плавание в открытом море (или в ванной!).

© Фото предоставлено магазином «Бабушка-ракета»

«Морская азбука» (3+) Начнем с книжки-игрушки для малышей. Возможно, кто-то этим летом впервые увидел море и уже полюбил плескаться в волнах. Азбука Галины Дядиной поможет узнать и запомнить морских существ и явления, а заодно и буквы. А — акула, Р — русалка и регата, М — морской волк, Ч — чайка и другие буквы алфавита в словах на морскую тематику. «Подводные города» (5+) Любой взрослый при разговоре о подводных городах сразу назовет Атлантиду. Но мало кто знает, что на самом деле таких городов намного больше, — и в отличие от мифической Атлантиды, которую так и не нашли, они реальны, и есть даже в России. Как может город, построенный на земле, оказаться под водой? Кто и зачем способен затопить поселение? Чтобы узнать об этом и прогуляться по улочкам на дне морском, не нужно надевать скафандр. Книга Ольги Орловой будет интересна для чтения и родителям, и детям.

«Между нами, моряками» (6+) Поэзия, как и музыка, — особая пища для мозга, но хороших детских стихов не так много. В сборнике Олега Сердобольского есть веселые истории о самых неожиданных явлениях: о поросенке, который мечтал о море, о капитанах, которые не взяли с собой котлетки, но взяли конфетки, о том, кто научил собаку плавать по-собачьи. Почему море сморщилось гармошкой? Кто такой адмирал? О чем говорят рыбы и что под водой делает водолаз? Эти и другие стихотворения позволят погрузиться в море, не выходя из дома, в любое время года.

«Царское море» (10+) А вот книга для детей постарше и про море похолоднее. Это уже не сказки, а рассказы о реальных событиях, которые написал Олег Бундура после своего путешествия по Арктике на корабле. Истории о море, корабельных правилах и чудесах природы короткие и очень увлекательные, а иллюстрации атмосферные — со страниц так и веет духом первопроходцев, отважных моряков, приключений и открытий, которые ждут всех, кто отправится в Арктику и откроет эту книгу.