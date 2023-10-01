Кустурица собирается снимать «Преступление и наказание» в Краснодарском крае

Краснодарский край

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  • Эмир Кустурица © Фото Юга.ру
    Эмир Кустурица © Фото Юга.ру

На творческом вечере в Усть-Лабинске режиссер Эмир Кустурица рассказал о своих планах экранизировать Достоевского в Краснодарском крае.

30 сентября в рамках фестиваля казачьей культуры «Казачья крепость» в Усть-Лабинске состоялся творческий вечер сербского режиссера Эмира Кустурицы, двукратного обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, а также Гран-при фестивалей в Берлине и Венеции.

На вопрос корреспондента РИА «Новости» о том, как движется подготовка к экранизации книги «Преступление и наказание», Кустурица ответил:

«Близок Достоевский мне. Этот фильм будет в следующем году. Я не могу снимать, если нет солнца, я зависим от солнца. Я думаю, в вашем регионе много солнца. Если так, свой следующий фильм, возможно, я буду делать здесь. Одна половина здесь, вторая половина — в Москве».

О том, что Эмир Кустурица будет участником фестиваля «Александровская крепость», стало известно в начале сентября. Сегодня планируется его выступление совместно с Big Brass Band — коллективом сербского трубача Марко Марковича.

Кино Усть-Лабинский район

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