Искусственный интеллект предупреждает: нейросеть будет оценивать состояние автомобилей на сайте объявлений
Теперь на Авито Автотеке можно не только узнать информацию о прошлом автомобиля, но и получить рекомендацию от искусственного интеллекта
Алгоритм анализирует данные и предлагает советы, основанные на опыте профессиональных автоэкспертов. Это поможет покупателям быстрее принять решение: стоит ли ехать на осмотр, воспользоваться услугами специалиста или юриста или лучше поискать другой вариант.
Рекомендации представлены в пяти вариантах и визуально выделены цветами «светофора» — зеленый, желтый и красный.
- Зеленая рекомендация «Срочно на осмотр»: автомобиль с отличной историей, в отчете указаны положительные факторы: реальный пробег, история обслуживания, юридическая чистота и др. Быстро находит новых владельцев.
- Зеленая рекомендация «Выезжайте на осмотр»: почти без недостатков, но есть детали, которые стоит уточнить у продавца (не зарегистрирован в ГИБДД, большой пробег).
- Желтая рекомендация «Можно осмотреть»: незначительные недостатки, например, расчет стоимости ремонта, большой пробег, лизинг и др. Осмотр поможет узнать больше.
- Желтая рекомендация «Лучше осмотреть с профессионалом»: есть недочеты, которые лучше изучить со специалистом (подборщиком или юристом), чтобы в том числе лучше подготовиться к торгу. Например, машина может находиться в залоге или есть сомнения в точности указанного пробега.
- Красная рекомендация «Не стоит рисковать»: серьезные недостатки, такие как ограничения на регистрацию, ДТП с повреждением геометрии кузова. Покупка связана с высокими рисками, но может быть оправдана если целью является, например, поиск автомобиля-донора запчастей или машину покупает для себя профессиональный механик.
При этом структура отчёта о состоянии машины осталась прежней: пользователи по-прежнему видят данные о владельцах, истории обслуживания, пробеге, страховых выплатах и юридической чистоте авто.
Всё и даже больше:
«Мы стремимся сделать процесс покупки автомобиля с пробегом максимально прозрачным и безопасным. По опыту мы знаем, что интерпретировать большой объем данных пользователям не всегда бывает легко: кому-то не хватает времени, а кому-то — экспертизы. Новый функционал решает эти проблемы, предоставляя четкие и понятные рекомендации. Теперь новички смогут более уверенно принимать решения, а опытные покупатели получат дополнительную возможность сэкономить время и обсудить более выгодные условия покупки с продавцом. Мы верим, что такое обновление сервиса сделает рынок автомобилей с пробегом более доступным и надежным для всех участников. В то же время мы советуем пользователям сочетать наши рекомендации с самостоятельным изучением данных в объявлении и общением с продавцами — это поможет принять решение, которое будет максимально соответствовать потребностям покупателя», — прокомментировал управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин.
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