Искусственный интеллект предупреждает: нейросеть будет оценивать состояние автомобилей на сайте объявлений

«Мы стремимся сделать процесс покупки автомобиля с пробегом максимально прозрачным и безопасным. По опыту мы знаем, что интерпретировать большой объем данных пользователям не всегда бывает легко: кому-то не хватает времени, а кому-то — экспертизы. Новый функционал решает эти проблемы, предоставляя четкие и понятные рекомендации. Теперь новички смогут более уверенно принимать решения, а опытные покупатели получат дополнительную возможность сэкономить время и обсудить более выгодные условия покупки с продавцом. Мы верим, что такое обновление сервиса сделает рынок автомобилей с пробегом более доступным и надежным для всех участников. В то же время мы советуем пользователям сочетать наши рекомендации с самостоятельным изучением данных в объявлении и общением с продавцами — это поможет принять решение, которое будет максимально соответствовать потребностям покупателя», — прокомментировал управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин.