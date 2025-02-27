Искусственный интеллект предупреждает: нейросеть будет оценивать состояние автомобилей на сайте объявлений

Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Теперь на Авито Автотеке можно не только узнать информацию о прошлом автомобиля, но и получить рекомендацию от искусственного интеллекта

Алгоритм анализирует данные и предлагает советы, основанные на опыте профессиональных автоэкспертов. Это поможет покупателям быстрее принять решение: стоит ли ехать на осмотр, воспользоваться услугами специалиста или юриста или лучше поискать другой вариант. 

Скриншот с сайта avito.ru

Скриншот с сайта avito.ru

Рекомендации представлены в пяти вариантах и визуально выделены цветами «светофора» — зеленый, желтый и красный.

  • Зеленая рекомендация «Срочно на осмотр»: автомобиль с отличной историей, в отчете указаны положительные факторы: реальный пробег, история обслуживания, юридическая чистота и др. Быстро находит новых владельцев.
  • Зеленая рекомендация «Выезжайте на осмотр»: почти без недостатков, но есть детали, которые стоит уточнить у продавца (не зарегистрирован в ГИБДД, большой пробег).
  • Желтая рекомендация «Можно осмотреть»: незначительные недостатки, например, расчет стоимости ремонта, большой пробег, лизинг и др. Осмотр поможет узнать больше.
  • Желтая рекомендация «Лучше осмотреть с профессионалом»: есть недочеты, которые лучше изучить со специалистом (подборщиком или юристом), чтобы в том числе лучше подготовиться к торгу. Например, машина может находиться в залоге или есть сомнения в точности указанного пробега.
  • Красная рекомендация «Не стоит рисковать»: серьезные недостатки, такие как ограничения на регистрацию, ДТП с повреждением геометрии кузова. Покупка связана с высокими рисками, но может быть оправдана если целью является, например, поиск автомобиля-донора запчастей или машину покупает для себя профессиональный механик.

При этом структура отчёта о состоянии машины осталась прежней: пользователи по-прежнему видят данные о владельцах, истории обслуживания, пробеге, страховых выплатах и юридической чистоте авто.

Всё и даже больше:

«Мы стремимся сделать процесс покупки автомобиля с пробегом максимально прозрачным и безопасным. По опыту мы знаем, что интерпретировать большой объем данных пользователям не всегда бывает легко: кому-то не хватает времени, а кому-то — экспертизы. Новый функционал решает эти проблемы, предоставляя четкие и понятные рекомендации. Теперь новички смогут более уверенно принимать решения, а опытные покупатели получат дополнительную возможность сэкономить время и обсудить более выгодные условия покупки с продавцом. Мы верим, что такое обновление сервиса сделает рынок автомобилей с пробегом более доступным и надежным для всех участников. В то же время мы советуем пользователям сочетать наши рекомендации с самостоятельным изучением данных в объявлении и общением с продавцами — это поможет принять решение, которое будет максимально соответствовать потребностям покупателя», — прокомментировал управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин.

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