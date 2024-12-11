Всё и даже больше. Репортаж с открытия дилерского центра «РОЛЬФ» в Краснодаре

Сейчас автомобильный рынок России вызывает неоднозначные эмоции. Однако профи испытывают оптимизм и заражают им потребителей. На рынок Краснодарского края вышел один из таких колоссов, имеющий более чем 30-летний опыт продаж, — легендарный «РОЛЬФ». «РОЛЬФ» теперь и в Краснодаре Когда-то, в середине 90-х годов прошлого века, мы с отцом отправились в непростое на тот момент путешествие — в Москву за автомобилем. В Краснодарском крае в то время с покупкой машины было достаточно сложно: могли банально «кинуть» на деньги или подсунуть непонятно что. Ведь купить иномарку можно было только на рынке у краснодарского мясокомбината в районе улицы Воронежской. А в Москве тогда уже был настоящий автосалон, где продавали автомобили разных марок, не только «Жигули». Это был дилерский центр компании «РОЛЬФ». Там мы купили немецкое авто. Это была не просто качественная иномарка. Была одна деталь, которая для настоящих автолюбителей значила на тот момент очень много: рамка для номера с надписью ROLF латиницей. Такие рамки для автомобильных номеров даже подделывали в те времена, продавая там же, на авторынке у мясокомбината. Таким образом, в те далекие годы мы поехали за автомобилем в Москву, а спустя почти 30 лет компания «РОЛЬФ» приехала с автомобилями к нам, в Краснодар. Первый региональный дилерский центр Группы компаний «РОЛЬФ» открылся на улице Уральской, 98/11. Площадь центра составляет 12 тыс. кв. м., что позволяет вместить более 250 автомобилей, от бюджетных до премиум-моделей.

© Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

На открытии глава компании Умар Кремлёв отметил, что для него было важно открыть новый дилерский центр именно в Краснодарском крае, так как в детстве он жил в Крымском районе. Имеет значение и огромный потенциал региона, занимающего третье место в России после Москвы и Московской области по размеру автопарка. На Кубани сейчас более 2,3 миллионов автомобилей и рынок растёт вместе с населением. В регионы — по франчайзинговой модели «РОЛЬФ» — ведущий автомобильный дилер России. В прошлом году рост прибыли компании составил примерно 40%, согласно информации издания «АвтоБизнесРевю». По суммарному показателю она заняла первое место в стране. «РОЛЬФ» стал первым автодилером в стране, который в полной мере развивает франчайзинг и идет в регионы именно с этой моделью построения бизнеса. За 33 года успешной работы компания накопила обширный опыт в организации эффективных дилерских центров, который теперь будет тиражироваться, чтобы как можно больше клиентов могли воспользоваться услугами под брендом «РОЛЬФ». Новый центр в Краснодаре стал первым шагом в создании обширной дилерской сети.

Франчайзинг является ключевым инструментом для увеличения охвата и усиления позиций на рынке. По сути, «РОЛЬФ» в настоящее время развивает сеть следующими способами: открывает новые центры с нуля, M&A-сделки и развитие франчайзинговой сети. Эта модель предлагает широкий спектр услуг, включая продажу новых и б/у автомобилей всех марок, а также сервисное и страховое обслуживание и другие дополнительные услуги в рамках экосистемы «РОЛЬФ». Глава нового центра «РОЛЬФ Краснодар» Аво Атанесян отметил, что краснодарский дилер является не просто владельцем франшизы. Компания берёт на себя все те обязательства и гарантии, которые даёт центральный офис «РОЛЬФА». «Сотрудничество с «РОЛЬФ» открывает для нас новые перспективы. Благодаря уникальной экспертизе «РОЛЬФ» в продажах, обслуживании и организации работы дилерских центров мы сможем вывести наш бизнес на новый уровень и предложить жителям Краснодарского края лучший сервис. Работа под брендом «РОЛЬФ» — это не только огромные возможности, но и большая ответственность, которой мы гордимся», — заявил Аво Атанесян. Любой автомобиль и даже больше В те самые 90-е годы «РОЛЬФ» выступал не просто дилером, но и импортёром автомобилей в Россию, чуть ли не единственным в стране, пока бренды не вышли на рынок сами. Схожая ситуация складывается и сейчас, когда они ушли. Первый заместитель генерального директора компании Светлана Виноградова отметила, что сейчас в компании есть возможность заказать буквально любой автомобиль на выбор клиента. Более того, клиент получит не просто привезенную машину, но и полный комплекс сервиса, дальнейшего обслуживания и всех преимуществ экосистемы вплоть до поддержки на дороге или тюнинга автомобиля. Также она отметила следующее: «Краснодар стал нашим первым городом, дальше наша экспансия в регионы будет продолжаться. Мы планируем достаточно быстро открывать новые дилерские центры».

© Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

Компания с заботой подходит к отбору потенциальных партнёров. Все, кто будет работать под брендом «РОЛЬФ», должны соответствовать критериям, гарантирующим эффективность, стабильность и социальную ответственность бизнес-практик. Как стало известно в ходе презентации краснодарского дилерского центра, далее планируется открыть центры в Сочи, Ростове-на-Дону, Саратове, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Уфе, Перми, Казани, Челябинске и Тюмени.