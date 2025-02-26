Власти назвали фейком документ о выплатах пострадавшим от разлива нефти жителям Анапы и Темрюкского района

В поддельном документе губернатор Кубани якобы обещал выплаты в размере 10 тыс. рублей

26 февраля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в соцсетях и телеграм-каналах распространяют постановление, подписанное губернатором региона. В документе говорится, что с 1 марта жителям Анапы и Темрюкского района будут платить компенсации 10 тыс. рублей из-за крушения танкеров в Керченском проливе.

В оперштабе постановление назвали фейком. У документа есть сразу несколько признаков подделки.