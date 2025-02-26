Власти назвали фейком документ о выплатах пострадавшим от разлива нефти жителям Анапы и Темрюкского района
В поддельном документе губернатор Кубани якобы обещал выплаты в размере 10 тыс. рублей
26 февраля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в соцсетях и телеграм-каналах распространяют постановление, подписанное губернатором региона. В документе говорится, что с 1 марта жителям Анапы и Темрюкского района будут платить компенсации 10 тыс. рублей из-за крушения танкеров в Керченском проливе.
В оперштабе постановление назвали фейком. У документа есть сразу несколько признаков подделки.
«Даже на неделю не хватит»:
Постановление имеет неверный номер. За 20 февраля реальные документы имели номера от 65 до 86. В третьем пункте указано неправильное название банка.
«В четвертом пункте постановления указано: «обеспечить исполнение постановления», а уже в пятом пункте — «контроль за выполнением распоряжения». Такое недопустимо для нормативной документации», — добавили в оперштабе.
Пока власти Краснодарского края пообещали лишь одну меру поддержки — микрозайм для владельцев санаториев и отелей Анапы и Темрюкского района, находящихся в зоне ЧС.
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