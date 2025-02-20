«Даже на неделю не хватит». Власти Кубани предложили отелям Анапы и Темрюкского района взять микрозайм

Краснодарский край

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  • © Фото Полины Безверхой, Юга.ру
    © Фото Полины Безверхой, Юга.ру

Власти Краснодарского края рассказали о мерах поддержки бизнеса Анапы и Темрюкского района

19 февраля губернатор Краснодарского края сообщил в своем телеграм-канале, что с этого месяца власти ввели новую меру поддержки для отелей, гостиниц и санаториев Анапы и Темрюкского района, находящихся в зоне ЧС.

Они смогут получить микрозайм до 5 млн рублей сроком до трех лет по ставке 2% годовых.

Владельцы гостиниц в Анапе стали продавать свой бизнес:

«Нам важно поддержать и сохранить бизнес, который ориентирован на повышение туристической привлекательности черноморских курортов», — написал Кондратьев.

Пользователи соцсетей отреагировали на заявление губернатора региона:

«Никто не поедет в Анапу больше. Это теперь что-то по типу Чернобыля».

«Кто о чем, а банкиры о займах».

«Большим гостиницам даже на неделю не хватит».

«Бизнес поддержать совсем не плохо, конечно. А приоритет этой помощи для кого сейчас? Разве волонтеры уже не нуждаются ни в чем?».

Напомним, что загрязненные пляжи Анапы обещают полностью восстановить к лету 2026 года.

Как писали Юга.ру, туристы стали чаще бронировать туры в Дагестан из-за мазута на побережье Краснодарского края.

Анапа Бизнес-сообщество Вениамин Кондратьев Нефть Отели Разлив нефти Темрюкский район Черное море Чиновники Экология

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