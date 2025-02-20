«Даже на неделю не хватит». Власти Кубани предложили отелям Анапы и Темрюкского района взять микрозайм

19 февраля губернатор Краснодарского края сообщил в своем телеграм-канале, что с этого месяца власти ввели новую меру поддержки для отелей, гостиниц и санаториев Анапы и Темрюкского района, находящихся в зоне ЧС. Они смогут получить микрозайм до 5 млн рублей сроком до трех лет по ставке 2% годовых.

«Нам важно поддержать и сохранить бизнес, который ориентирован на повышение туристической привлекательности черноморских курортов», — написал Кондратьев.



Пользователи соцсетей отреагировали на заявление губернатора региона:



«Никто не поедет в Анапу больше. Это теперь что-то по типу Чернобыля».



«Кто о чем, а банкиры о займах».



«Большим гостиницам даже на неделю не хватит».



«Бизнес поддержать совсем не плохо, конечно. А приоритет этой помощи для кого сейчас? Разве волонтеры уже не нуждаются ни в чем?».