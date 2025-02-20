«Даже на неделю не хватит». Власти Кубани предложили отелям Анапы и Темрюкского района взять микрозайм
Власти Краснодарского края рассказали о мерах поддержки бизнеса Анапы и Темрюкского района
19 февраля губернатор Краснодарского края сообщил в своем телеграм-канале, что с этого месяца власти ввели новую меру поддержки для отелей, гостиниц и санаториев Анапы и Темрюкского района, находящихся в зоне ЧС.
Они смогут получить микрозайм до 5 млн рублей сроком до трех лет по ставке 2% годовых.
Владельцы гостиниц в Анапе стали продавать свой бизнес:
«Нам важно поддержать и сохранить бизнес, который ориентирован на повышение туристической привлекательности черноморских курортов», — написал Кондратьев.
Пользователи соцсетей отреагировали на заявление губернатора региона:
«Никто не поедет в Анапу больше. Это теперь что-то по типу Чернобыля».
«Кто о чем, а банкиры о займах».
«Большим гостиницам даже на неделю не хватит».
«Бизнес поддержать совсем не плохо, конечно. А приоритет этой помощи для кого сейчас? Разве волонтеры уже не нуждаются ни в чем?».
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