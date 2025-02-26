Мазут впервые обнаружили возле побережья Кабардинки под Геленджиком

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Эколог Жора Каваносян»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Эколог Жора Каваносян»

Жители Кабардинки рассказали о выбросах мазута на пляжи курорта

24 февраля эколог Георгий Каваносян опубликовал видео с побережья Кабардинки под Геленджиком. На роликах видно покрытые мазутом камни.

По словам эколога, выброс мазута в Кабардинке случился впервые с момента разлива нефтепродуктов в Черном море. Официально эту информацию власти не сообщали и не комментировали.

Курорт выглядит «лучше Мальдив»:

Каваносян предположил, что именно из-за новых очагов загрязнения в Кабардинке в штабе Новороссийска в два раза выросло поступление замазученных птиц. Волонтерам стали попадаться пернатые, которые раньше им не встречались.

По последним данным оперштаба Краснодарского края от 25 февраля, новые выбросы зафиксировали в селе Витязево, на пляже Джемете, в районе урочища Джамутай между Витязево и станицей Благовещенской, на пляже «Сибур-Юг» в Анапе.

Как писали Юга.ру, власти открыли в Анапе штаб по изучению очистки пляжей от мазута и призвали ученых предлагать свои методы.

Геленджик Нефть птицы Разлив нефти Черное море Экология

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