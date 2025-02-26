Мазут впервые обнаружили возле побережья Кабардинки под Геленджиком

По словам эколога, выброс мазута в Кабардинке случился впервые с момента разлива нефтепродуктов в Черном море. Официально эту информацию власти не сообщали и не комментировали.

24 февраля эколог Георгий Каваносян опубликовал видео с побережья Кабардинки под Геленджиком. На роликах видно покрытые мазутом камни.

Каваносян предположил, что именно из-за новых очагов загрязнения в Кабардинке в штабе Новороссийска в два раза выросло поступление замазученных птиц. Волонтерам стали попадаться пернатые, которые раньше им не встречались.

По последним данным оперштаба Краснодарского края от 25 февраля, новые выбросы зафиксировали в селе Витязево, на пляже Джемете, в районе урочища Джамутай между Витязево и станицей Благовещенской, на пляже «Сибур-Юг» в Анапе.