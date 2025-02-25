Власти открыли в Анапе штаб по изучению очистки пляжей от мазута и призвали ученых предлагать свои методы

Краснодарский край

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  • © Скриншоты фото из телеграм-канала «Движение экосистемы» https://t.me/ecosystem_official/3702
    © Скриншоты фото из телеграм-канала «Движение экосистемы» https://t.me/ecosystem_official/3702

Новый штаб начал работать на территории парка «Анапская пересыпь». Здесь соберутся ученые, экологи и волонтеры

25 февраля оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Анапе начал работу полевой научный штаб. Он находится на территории природного парка «Анапская пересыпь».

В штабе будут обсуждать новые разработки и технологии по очистке загрязненного песка, а также делиться опытом, накопленным за 2,5 месяца с начала ЧС.

Курорт выглядит «лучше Мальдив»:

Волонтеры организации «Экосистема» будут брать анализы или проводить испытания, использовать подводный дрон и исследовать морскую акваторию. Также в штабе организуют обучающие лекции о том, как правильно оказывать помощь птицам и дельфинам.  

Присоединиться к штабу могут желающие волонтеры, ученые и экологи. 

«Ученые и специалисты могут обращаться, предлагать свои методы очистки песка, методы помощи животным. Все предложения будут рассмотрены», — говорится в посте оперштаба.

Как писали Юга.ру, властям Краснодарского края поручили засыпать пляжи Анапы чистым песком.

Анапа Волонтеры Наука Нефть Разлив нефти Черное море Экология

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