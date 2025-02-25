Новый штаб начал работать на территории парка «Анапская пересыпь». Здесь соберутся ученые, экологи и волонтеры

25 февраля оперштаб Краснодарского края сообщил , что в Анапе начал работу полевой научный штаб. Он находится на территории природного парка «Анапская пересыпь». В штабе будут обсуждать новые разработки и технологии по очистке загрязненного песка, а также делиться опытом, накопленным за 2,5 месяца с начала ЧС.

Волонтеры организации «Экосистема» будут брать анализы или проводить испытания, использовать подводный дрон и исследовать морскую акваторию. Также в штабе организуют обучающие лекции о том, как правильно оказывать помощь птицам и дельфинам.

Присоединиться к штабу могут желающие волонтеры, ученые и экологи.

«Ученые и специалисты могут обращаться, предлагать свои методы очистки песка, методы помощи животным. Все предложения будут рассмотрены», — говорится в посте оперштаба.