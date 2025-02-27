В краснодарском музее состоится фортепианный концерт Виталия Сумарокова
Музыкант прославился уличными перформансами на фортепиано (6+)
Краснодарский художественный музей им. Коваленко анонсировал на 1 марта фортепианный концерт Виталия Сумарокова. Композитор исполнит произведения, пронизанные духом романтизма и минимализма.
«В этот вечер зрители смогут раствориться в музыке, где каждая нота будет пробуждать эмоции и воспоминания. Музыка Виталия — это целый мир, в который можно погрузиться с головой и позволить себе забыть о суете повседневности», — отметила пресс-служба музея.
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Виталий Сумароков — музыкант-самоучка. В 2014 году приехал в Краснодар из Архангельска. Первую изветность получил после уличных перформансов. Композитор исполнял мелодии собственного сочинения на старом пианино «Кубань».
Сегодня Сумароков создает музыку для современных танцев, театральных постановок и модных показов. Также его работы звучат на фестивалях и выставках.
Концерт пройдет в здании музея на улице Красной, 15. Начало в 19:00. Билеты стоят 1500 рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском художественном музее имени Коваленко открылась выставка «Царство женщины». Посетители увидят больше 100 арт-объектов.