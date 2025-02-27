В краснодарском музее состоится фортепианный концерт Виталия Сумарокова

«В этот вечер зрители смогут раствориться в музыке, где каждая нота будет пробуждать эмоции и воспоминания. Музыка Виталия — это целый мир, в который можно погрузиться с головой и позволить себе забыть о суете повседневности», — отметила пресс-служба музея.

Краснодарский художественный музей им. Коваленко анонсировал на 1 марта фортепианный концерт Виталия Сумарокова. Композитор исполнит произведения, пронизанные духом романтизма и минимализма.

Виталий Сумароков — музыкант-самоучка. В 2014 году приехал в Краснодар из Архангельска. Первую изветность получил после уличных перформансов. Композитор исполнял мелодии собственного сочинения на старом пианино «Кубань».

Сегодня Сумароков создает музыку для современных танцев, театральных постановок и модных показов. Также его работы звучат на фестивалях и выставках.

Концерт пройдет в здании музея на улице Красной, 15. Начало в 19:00. Билеты стоят 1500 рублей.