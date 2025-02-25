27 часов непрерывного чтения: в Краснодаре хотят установить поэтический рекорд
В Краснодаре на протяжении 27 часов будут читать стихи. Как принять участие? (6+)
Краснодарский литературный клуб «Птицы» анонсировал на 15 марта поэтический нон-стоп. Участники 27 часов подряд будут читать произведения разных авторов.
Мероприятие призвано объединить все литературные сообщества Краснодара. Организаторы планируют установить рекорд России по продолжительности чтения.
«На основной сцене мы читаем только поэтические произведения: классиков и авторские стихи, приветствуются мелодекламации и перформансы», — рассказали организаторы.
В этот же вечер литературный клуб «Мантисса» обсудит прозу, а клуб любителей фэнтези поговорит о романе «Властелин колец».
Поэтические чтения начнутся 15 марта в 18:00 и закончатся 16 марта в 21:00. К участию в мероприятии приглашаются все желающие. Необходима предварительная регистрация.
Как писали Юга.ру, краснодарский творческий проект «Соображаем на троих» анонсировал на 2 марта театрализованную лекцию «О чем не говорят мужчины. Истории знаменитых гениев».