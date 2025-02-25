27 часов непрерывного чтения: в Краснодаре хотят установить поэтический рекорд

В Краснодаре на протяжении 27 часов будут читать стихи. Как принять участие? (6+)

Мероприятие призвано объединить все литературные сообщества Краснодара. Организаторы планируют установить рекорд России по продолжительности чтения.

Краснодарский литературный клуб «Птицы» анонсировал на 15 марта поэтический нон-стоп. Участники 27 часов подряд будут читать произведения разных авторов.

«На основной сцене мы читаем только поэтические произведения: классиков и авторские стихи, приветствуются мелодекламации и перформансы», — рассказали организаторы.

В этот же вечер литературный клуб «Мантисса» обсудит прозу, а клуб любителей фэнтези поговорит о романе «Властелин колец».

Поэтические чтения начнутся 15 марта в 18:00 и закончатся 16 марта в 21:00. К участию в мероприятии приглашаются все желающие. Необходима предварительная регистрация.