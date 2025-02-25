27 часов непрерывного чтения: в Краснодаре хотят установить поэтический рекорд

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com

В Краснодаре на протяжении 27 часов будут читать стихи. Как принять участие? (6+)

Краснодарский литературный клуб «Птицы» анонсировал на 15 марта поэтический нон-стоп. Участники 27 часов подряд будут читать произведения разных авторов.

Мероприятие призвано объединить все литературные сообщества Краснодара. Организаторы планируют установить рекорд России по продолжительности чтения.

Читайте также:

«На основной сцене мы читаем только поэтические произведения: классиков и авторские стихи, приветствуются мелодекламации и перформансы», — рассказали организаторы.

В этот же вечер литературный клуб «Мантисса» обсудит прозу, а клуб любителей фэнтези поговорит о романе «Властелин колец».

Поэтические чтения начнутся 15 марта в 18:00 и закончатся 16 марта в 21:00. К участию в мероприятии приглашаются все желающие. Необходима предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, краснодарский творческий проект «Соображаем на троих» анонсировал на 2 марта театрализованную лекцию «О чем не говорят мужчины. Истории знаменитых гениев».

Афиша Краснодар Литература отдых Поэзия Развлечения События

Новости

Только 3% россиян хотели бы видеть своим начальником женщину — опрос
В Ставрополе школьников перевели на удаленку до конца недели из-за снегопадов
В Краснодарском крае из-за налипания мокрого снега возможны обрывы ЛЭП и энергоаварии
Жители Новороссийска на восемь дней остались без тепла, воды и света. Власти говорят, что в аварии виноваты морозы
Самолет из Сочи в Батуми задержали на 2,5 суток. Какие еще рейсы переносят из-за непогоды
27 часов непрерывного чтения: в Краснодаре хотят установить поэтический рекорд

Лента новостей

Трясущиеся котики, корндоги, корейский виноград
Сегодня, 14:15
Трясущиеся котики, корндоги, корейский виноград
Где пробовать вирусную азиатскую еду в Краснодаре
В Краснодарском крае из-за налипания мокрого снега возможны обрывы ЛЭП и энергоаварии
Сегодня, 13:23
В Краснодарском крае из-за налипания мокрого снега возможны обрывы ЛЭП и энергоаварии
«Весь экоактивизм ради пиара и показухи»
Вчера, 12:45
«Весь экоактивизм ради пиара и показухи»
Интервью с Ниной Никифоровой, создавшей музей мусора в Геленджике

Реклама на сайте