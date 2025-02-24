В Краснодаре открылась выставка «Царство женщины». Об арт-объектах и художниках расскажут на лекции-экскурсии

Посетители увидят больше 100 работ — живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и скульптура (6+)

Посетители познакомятся с творчеством Раисы Солуяновой, Майи Копытцевой, Елены Табаковой, Натальи Маричевой, Елены Скуинь-Солуяновой, Николая Харитонова, Сергея Судейкина, Юрия Пименова, Германа Федорова и других художников. В работах мастеров образ женщины представлен многогранно: как источник вдохновения, как центр внимания, как лидер, как мать и хранительница домашнего очага.

В Краснодарском художественном музее имени Коваленко 20 февраля открылась выставка «Царство женщины». Посетители увидят более 100 арт-объектов — живопись, графику, декоративно-прикладное искусство и скульптуру.

«Во все времена женщины неизменно воодушевляли поэтов, музыкантов, художников на создание ярких и волнующих произведений искусства. Выставка посвящена загадочному и многогранному женскому миру», — рассказали организаторы.

Выставка дополнена предметами женской одежды и аксессуарами. Посетить экспозицию можно до 6 апреля по улице Красной, 13.

Кроме того, 27 февраля состоится лекция-экскурсия «20 век начинается: взгляд художника». Участникам расскажут о художественных поисках начала прошлого столетия и покажут оригиналы произведений известных мастеров.