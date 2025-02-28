В Краснодаре состоятся специальные показы фильма «Мелочи жизни» с Киллианом Мерфи и Эмили Уотсон

Кадр из трейлера к фильму «Мелочи жизни» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»

Кадр из трейлера к фильму «Мелочи жизни» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»

Ленту можно будет посмотреть за 11 дней до всероссийского старта (18+)

Сеть кинотеатров «Каро» анонсировала на 2 марта специальный показ драмы «Мелочи жизни». Ленту можно будет посмотреть за 11 дней до всероссийского старта. Это экранизация одноименной книги Клэр Киган. Действие происходит в Ирландии в 1985 году. Накануне Рождества скромный работяга Билл Ферлонг становится свидетелем ужасающих событий за стенами местного католического монастыря. Чтобы спасти девочку-подростка, ему приходится столкнуться с неодобрением семьи и бросить вызов обществу.

Главные роли в картине исполнили Киллиан Мерфи, Эмили Уотсон, Айлин Уолш, Мишель Фэйрли, Клэр Данн, Хэлен Биэн, Патрик Райан. Премьера состоялась в феврале 2024 года на 74-м Берлинском международном кинофестивале. Начало показа в 18:00 в кинотеатре «Каро 8» в ТРЦ «Галерея-Краснодар». Кроме того, 7 марта пройдет специальный показ драмы «Мелочи жизни» в кинотеатре «Монитор на Красной Площади». После просмотра состоится обсуждение ленты с лектором просветительского проекта Vita Nuova, кинокритиком Виктором Венгерским. Начало в 19:00, билеты в продаже.