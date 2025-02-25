Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о фудшеринге. Что это такое?
Участники узнают, какое влияние на образование пищевых отходов оказывает каждый из нас (6+)
Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 1 марта лекцию «Урок фудшеринга: без потерь». Участники узнают о важности осознанного потребления и как можно делиться едой и ресурсами с окружающими.
Программа:
- как процессы производства и большое количество пищевых отходов влияют на экологию;
- какие меры для решения этой проблемы предпринимаются в России и мире;
- какое влияние на образование пищевых отходов оказывает каждый из нас.
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Встречу проводит Ангелика Недилько — координатор волонтеров регионального отделения благотворительного фонда «Банк еды «Русь» в Краснодарском крае.
Лекция начнется в 12:30 по улице улице Одесской, 48В. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.
Фудшеринг — это практика распределения продуктов питания, как правило с истекающим сроком годности, с помощью специальных организаций или онлайн-платформ.
Как писали Юга.ру, краснодарский творческий проект «Соображаем на троих» анонсировал на 2 марта театрализованную лекцию «О чем не говорят мужчины. Истории знаменитых гениев».