Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о фудшеринге. Что это такое?

Участники узнают, какое влияние на образование пищевых отходов оказывает каждый из нас (6+)

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 1 марта лекцию «Урок фудшеринга: без потерь». Участники узнают о важности осознанного потребления и как можно делиться едой и ресурсами с окружающими. Программа: как процессы производства и большое количество пищевых отходов влияют на экологию;

какие меры для решения этой проблемы предпринимаются в России и мире;

какое влияние на образование пищевых отходов оказывает каждый из нас.

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