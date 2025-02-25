Кредит Уралсиба вошел в топ-3 лучших займов наличными для пенсионеров

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: 4CQwVszJdUrJEggKsft
Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Портал Выберу.ру включил продукт банка Уралсиб в тройку лучших кредитов наличными для пенсионеров за февраль 2025 года

В рейтинге рассматривали самые выгодные предложения топ-100 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 января 2025-го).

От 5 до 5000 рублей:

При составлении рейтинга аналитики учитывали:

  • предельный возрастной лимит для заёмщика;
  • размер процентной ставки, полной стоимости кредита и ежемесячных платежей;
  • максимальную сумму и срок займа;
  • необходимость подтвердить доходы и оформить личное страхование;
  • отсутствие комиссий и скрытых выплат;
  • разницу между минимальной и максимальной ставками в условиях;
  • наличие опции для понижения ставки;
  • возможность онлайн-оформления кредита и другие параметры.

Узнать подробные условия по потребительским кредитам Уралсиба можно в ближайших отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.

Как писали Юга.ру, карта Уралсиба стала одной из лучших российских кредиток для снятия наличных.

Банки Деньги Кредитование Пенсионеры Рейтинги Уралсиб Финансы

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