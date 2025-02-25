Кредит Уралсиба вошел в топ-3 лучших займов наличными для пенсионеров

Портал Выберу.ру включил продукт банка Уралсиб в тройку лучших кредитов наличными для пенсионеров за февраль 2025 года

В рейтинге рассматривали самые выгодные предложения топ-100 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 января 2025-го).

От 5 до 5000 рублей: Что нарисовано на российских бумажных деньгах?

При составлении рейтинга аналитики учитывали: предельный возрастной лимит для заёмщика;

размер процентной ставки, полной стоимости кредита и ежемесячных платежей;

максимальную сумму и срок займа;

необходимость подтвердить доходы и оформить личное страхование;

отсутствие комиссий и скрытых выплат;

разницу между минимальной и максимальной ставками в условиях;

наличие опции для понижения ставки;

возможность онлайн-оформления кредита и другие параметры.

Узнать подробные условия по потребительским кредитам Уралсиба можно в ближайших отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.