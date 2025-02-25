Кредит Уралсиба вошел в топ-3 лучших займов наличными для пенсионеров
Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: 4CQwVszJdUrJEggKsft
Портал Выберу.ру включил продукт банка Уралсиб в тройку лучших кредитов наличными для пенсионеров за февраль 2025 года
В рейтинге рассматривали самые выгодные предложения топ-100 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 января 2025-го).
От 5 до 5000 рублей:
При составлении рейтинга аналитики учитывали:
- предельный возрастной лимит для заёмщика;
- размер процентной ставки, полной стоимости кредита и ежемесячных платежей;
- максимальную сумму и срок займа;
- необходимость подтвердить доходы и оформить личное страхование;
- отсутствие комиссий и скрытых выплат;
- разницу между минимальной и максимальной ставками в условиях;
- наличие опции для понижения ставки;
- возможность онлайн-оформления кредита и другие параметры.
Узнать подробные условия по потребительским кредитам Уралсиба можно в ближайших отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.
Как писали Юга.ру, карта Уралсиба стала одной из лучших российских кредиток для снятия наличных.
Сегодня, 14:15Трясущиеся котики, корндоги, корейский виноград
Где пробовать вирусную азиатскую еду в Краснодаре
Вчера, 12:45«Весь экоактивизм ради пиара и показухи»
Интервью с Ниной Никифоровой, создавшей музей мусора в Геленджике