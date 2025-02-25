Только 3% россиян хотели бы видеть своим начальником женщину — опрос

Вся Россия

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  • © Фото stockking, сайт freepik.com
    © Фото stockking, сайт freepik.com

Опрошенные россияне считают, что лидером может быть только мужчина

17 февраля портал РБК опубликовал данные опроса ВЦИОМа. 33% респондентов хотели бы видеть своим начальником мужчину, а женщину — только 3%. Для 61% пол не важен.

48% опрошенных считают, что мужчины больше расположены к лидерству, а женщины — только 8%.

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По мнению 33% респондентов, мужчинам присущи сдержанность, ум, неэмоциональность, активность и решительность. 29% убеждены, что в них «природой заложено лидерство, на генетическом уровне». 22% опрошенных заявили, что мужчины больше расположены к лидерству, «потому что они мужчины», еще 9% объяснили свое мнение сложившимися в обществе стереотипами.

Те, кто поддержали женщин, указали на их ум, грамотность, ответственность, активность, амбициозность и моральную силу (82%).

29% респондентов считают, что не существует отраслей, где руководить следовало бы женщине. Остальные назвали образование, воспитание и просвещение (16%), здравоохранение и медицину (9%), индустрию красоты (4%), обслуживание и социальную сферу (по 3%), искусство, легкую промышленность, бухгалтерию, административные должности (по 2%). Управление, технологии, инженерию и науку опрошенные не упомянули.

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Только 3% россиян хотели бы видеть своим начальником женщину — опрос
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