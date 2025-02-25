В Краснодаре по улице Московской 25 февраля не будут ходить трамваи
Движение трамваев по улице Московской остановят с 10:00 до 17:00 из-за ремонта
МУП «КТТУ» сообщило, что 25 февраля с 10:00 до 17:00 по улице Московской не будут курсировать трамваи. Это связано с ремонтом в районе Московской, 66.
Маршруты № 5, 15, 21 и 22 направят до конечной остановки на улице Декабристов, а трамвай №8 — до остановки «Улица 40-летия Победы» на улице Колхозной.
Также запустят временный автобусный маршрут №0, который будет ездить по улице Московской — от Метальникова до Островского.
«Весь район геологически нестабилен»:
В сообщении «КТТУ» говорится, что сотрудники «Водоканала» завершают ремонт участка, где 10 февраля образовался очередной провал в 4 метра.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре реконструкцию Западного обхода планируют завершить до 2027 года. Власти показали, как будет выглядеть новая дорога и трамвайная ветка.