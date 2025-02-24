В Краснодаре 24 февраля сотни домов останутся без электричества. Где именно не будет света?
Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, где в Краснодаре 24 февраля отключат свет.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:
- улица Ведомственная, 11-29;
- улица Красных Партизан, 115-155, 543;
- улица Одесская, 3;
- улица Комсомольская, 43-47;
- улица Красная, 19-21;
- улица Рылеева, 51-57, 56-62;
- улица Власова, 54, 57;
- улица Ялтинская, 12;
- улица Амурская, 1;
- улица Селезнева, 70-76, 89;
- улица 2-я Пятилетка, 24;
- улица Ялтинская, 29-33;
- улица Глинки, 8;
- улица Ольховая, 22-42, 23-41;
- улица Платиновая, 6, 24;
- улица Почтовое отделение, 57;
- улица 1-я Заречная, 24-54, 27-63;
- улица Космонавтов, 71, 87-113, 92-94;
- улица Карла Маркса, 23-59, 22-58;
- улица Крайняя, 1-31;
- улица Крупской, 55-137, 64-138, 153-157, 180;
- улица Почтовая, 277-323, 264-306;
- улица Старокорсунская, 84-142,79-131;
- улица Сычевая, 79-109, 50-72;
- улица Куренная, 46-80, 87-123;
- улица Украинская, 74-90, 89-133;
- улица Седина, 52-64;
- улица Суворова, 93-141, 90-134;
- улица 1 Мая, 71, 81-113, 88-134;
- 1-й проезд 1 Мая, 1-10;
- 2-й проезд 1 Мая, 1-5;
- улица 8 Марта, 55-86;
- улица Почтовая, 264-340, 277-359;
- улица Фадеева, 288-288, 292-324, 324/а, 324/2, 328, 332;
- улица Ставропольская, 176-178, 193-197;
- улица Темрюкская, 111-147, 174-178;
- 1-й проезд Темрюкский, 1-14;
- 2-й проезд Темрюкский, 1-14;
- 3-й проезд Темрюкский, 1-9;
- улица Заполярная, 102-136, 87-133;
- улица Медовая, 17-31, 14-30;
- улица Тенгинская, 11-21;
- улица Новицкого, 73-75;
- улица Троицкая, 30/3, 49;
- улица Средняя, 81-109, 68-100;
- проезд Березанский, 32-42, 35-47;
- улица Промышленная, 65;
- улица Кузнечные ряды, 43-73, 28-46;
- улица Корницкого, 52-64, 57-65;
- улица Новокузнечная, 148;
- улица Колхозная, 73, 77;
- 1-й проезд Шевченко, 4-32, 1-25;
- улица Шевченко, 87-101;
- улица Кавказская, 102-134.
Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до 28 февраля.
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