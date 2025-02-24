В Краснодаре 24 февраля сотни домов останутся без электричества. Где именно не будет света?

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил , где в Краснодаре 24 февраля отключат свет.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:

улица Ведомственная, 11-29;

улица Красных Партизан, 115-155, 543;

улица Одесская, 3;

улица Комсомольская, 43-47;

улица Красная, 19-21;

улица Рылеева, 51-57, 56-62;

улица Власова, 54, 57;

улица Ялтинская, 12;

улица Амурская, 1;

улица Селезнева, 70-76, 89;

улица 2-я Пятилетка, 24;

улица Ялтинская, 29-33;

улица Глинки, 8;

улица Ольховая, 22-42, 23-41;

улица Платиновая, 6, 24;

улица Почтовое отделение, 57;

улица 1-я Заречная, 24-54, 27-63;

улица Космонавтов, 71, 87-113, 92-94;

улица Карла Маркса, 23-59, 22-58;

улица Крайняя, 1-31;

улица Крупской, 55-137, 64-138, 153-157, 180;

улица Почтовая, 277-323, 264-306;

улица Старокорсунская, 84-142,79-131;

улица Сычевая, 79-109, 50-72;

улица Куренная, 46-80, 87-123;

улица Украинская, 74-90, 89-133;

улица Седина, 52-64;

улица Суворова, 93-141, 90-134;

улица 1 Мая, 71, 81-113, 88-134;

1-й проезд 1 Мая, 1-10;

2-й проезд 1 Мая, 1-5;

улица 8 Марта, 55-86;

улица Почтовая, 264-340, 277-359;

улица Фадеева, 288-288, 292-324, 324/а, 324/2, 328, 332;

улица Ставропольская, 176-178, 193-197;

улица Темрюкская, 111-147, 174-178;

1-й проезд Темрюкский, 1-14;

2-й проезд Темрюкский, 1-14;

3-й проезд Темрюкский, 1-9;

улица Заполярная, 102-136, 87-133;

улица Медовая, 17-31, 14-30;

улица Тенгинская, 11-21;

улица Новицкого, 73-75;

улица Троицкая, 30/3, 49;

улица Средняя, 81-109, 68-100;

проезд Березанский, 32-42, 35-47;

улица Промышленная, 65;

улица Кузнечные ряды, 43-73, 28-46;

улица Корницкого, 52-64, 57-65;

улица Новокузнечная, 148;

улица Колхозная, 73, 77;

1-й проезд Шевченко, 4-32, 1-25;

улица Шевченко, 87-101;

улица Кавказская, 102-134.

Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до 28 февраля.