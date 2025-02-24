В Краснодаре 24 февраля сотни домов останутся без электричества. Где именно не будет света?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, где в Краснодаре 24 февраля отключат свет.

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С 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:

  • улица Ведомственная, 11-29;
  • улица Красных Партизан, 115-155, 543;
  • улица Одесская, 3;
  • улица Комсомольская, 43-47;
  • улица Красная, 19-21;
  • улица Рылеева, 51-57, 56-62;
  • улица Власова, 54, 57;
  • улица Ялтинская, 12;
  • улица Амурская, 1;
  • улица Селезнева, 70-76, 89;
  • улица 2-я Пятилетка, 24;
  • улица Ялтинская, 29-33;
  • улица Глинки, 8;
  • улица Ольховая, 22-42, 23-41;
  • улица Платиновая, 6, 24;
  • улица Почтовое отделение, 57;
  • улица 1-я Заречная, 24-54, 27-63;
  • улица Космонавтов, 71, 87-113, 92-94;
  • улица Карла Маркса, 23-59, 22-58;
  • улица Крайняя, 1-31;
  • улица Крупской, 55-137, 64-138, 153-157, 180;
  • улица Почтовая, 277-323, 264-306;
  • улица Старокорсунская, 84-142,79-131;
  • улица Сычевая, 79-109, 50-72;
  • улица Куренная, 46-80, 87-123;
  • улица Украинская, 74-90, 89-133;
  • улица Седина, 52-64;
  • улица Суворова, 93-141, 90-134;
  • улица 1 Мая, 71, 81-113, 88-134;
  • 1-й проезд 1 Мая, 1-10;
  • 2-й проезд 1 Мая, 1-5;
  • улица 8 Марта, 55-86;
  • улица Почтовая, 264-340, 277-359;
  • улица Фадеева, 288-288, 292-324, 324/а, 324/2, 328, 332;
  • улица Ставропольская, 176-178, 193-197;
  • улица Темрюкская, 111-147, 174-178;
  • 1-й проезд Темрюкский, 1-14;
  • 2-й проезд Темрюкский, 1-14;
  • 3-й проезд Темрюкский, 1-9;
  • улица Заполярная, 102-136, 87-133;
  • улица Медовая, 17-31, 14-30;
  • улица Тенгинская, 11-21;
  • улица Новицкого, 73-75;
  • улица Троицкая, 30/3, 49;
  • улица Средняя, 81-109, 68-100;
  • проезд Березанский, 32-42, 35-47;
  • улица Промышленная, 65;
  • улица Кузнечные ряды, 43-73, 28-46;
  • улица Корницкого, 52-64, 57-65;
  • улица Новокузнечная, 148;
  • улица Колхозная, 73, 77;
  • 1-й проезд Шевченко, 4-32, 1-25;
  • улица Шевченко, 87-101;
  • улица Кавказская, 102-134.

Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до 28 февраля.

Как писали Юга.ру, жителям Успенского района подают только техническую воду, которая не пригодна для питья и приготовления пищи.

ЖКХ Краснодар Энергетика

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