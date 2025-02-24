Снег и гололедица. Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале недели
24-25 февраля на Кубани будет холодно
Краснодарский гидрометцентр сообщил, что 24-25 февраля в регионе будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами снег. На дорогах гололедица.
Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -11…-16 °С, в восточной половине края -20…-25 °С. На Азовском побегорах ночью -20…-25 °С, днем -12…-17 °С.
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На Черноморском побережье переменная облачность. Ночью без осадков, днем снег. Ветер ночью 20-25 м/с, днем порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 °С, днем -4…+1 °С.
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