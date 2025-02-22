В Краснодарском крае десятилетней Арине Гормаш требуются слуховые аппараты. Как ей помочь?

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено «Русфондом»
    © Фото предоставлено «Русфондом»

«Русфонд» начал сбор средств девочке из Мостовского района с двусторонней тугоухостью на слуховые аппараты

Арины родилась здоровой и хорошо развивалась, рано начала разговаривать. Однако родителей беспокоило, что не все звуки она выговаривает четко.

«В школе ей плохо давались диктанты, дочь постоянно переспрашивала. В прошлом году мы заметили, что Арина перестала отзываться на свое имя с первого раза, часто не понимала, что ей говорят», — поделилась мама девочки Анна Гормаш.

В школе Арина сидит за первой партой, пытается прочесть по губам, что говорит учитель. Из-за постоянного напряжения она приходит домой уставшей, жалуется на головную боль и шум в ушах.

Семья обратилась к сурдологу. Врач выявил у Арины двустороннюю тугоухость второй степени и порекомендовал носить слуховые аппараты.

«У Арины двусторонняя сенсоневральная тугоухость второй степени. Для успешной слухоречевой реабилитации девочке необходимы высокотехнологичные цифровые слуховые аппараты средней мощности с индивидуальными ушными вкладышами. Аппараты компенсируют недостаток слуха, Арина сможет успешно учиться в обычной школе и развиваться наравне со сверстниками», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова.

Мама Арины соцработник, а папа на пенсии. Им сложно самостоятельно оплатить слуховые аппараты, а при такой степени тугоухости, как у их дочки, льготы не полагаются. Всего требуется 213 118 рублей.

Как помочь Арине?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Арины Гормаш);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Арины Гормаш. Без НДС.

Ранее Юга.ру публиковали подборку краснодарских благотворительных фондов и организаций, которые регулярно нуждаются в пожертвованиях.

Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Здоровье Краснодар Медицина Мостовский район Русфонд

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В Краснодарском крае десятилетней Арине Гормаш требуются слуховые аппараты. Как ей помочь?
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