В Краснодарском крае десятилетней Арине Гормаш требуются слуховые аппараты. Как ей помочь?
«Русфонд» начал сбор средств девочке из Мостовского района с двусторонней тугоухостью на слуховые аппараты
Арины родилась здоровой и хорошо развивалась, рано начала разговаривать. Однако родителей беспокоило, что не все звуки она выговаривает четко.
«В школе ей плохо давались диктанты, дочь постоянно переспрашивала. В прошлом году мы заметили, что Арина перестала отзываться на свое имя с первого раза, часто не понимала, что ей говорят», — поделилась мама девочки Анна Гормаш.
В школе Арина сидит за первой партой, пытается прочесть по губам, что говорит учитель. Из-за постоянного напряжения она приходит домой уставшей, жалуется на головную боль и шум в ушах.
Семья обратилась к сурдологу. Врач выявил у Арины двустороннюю тугоухость второй степени и порекомендовал носить слуховые аппараты.
«У Арины двусторонняя сенсоневральная тугоухость второй степени. Для успешной слухоречевой реабилитации девочке необходимы высокотехнологичные цифровые слуховые аппараты средней мощности с индивидуальными ушными вкладышами. Аппараты компенсируют недостаток слуха, Арина сможет успешно учиться в обычной школе и развиваться наравне со сверстниками», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова.
Мама Арины соцработник, а папа на пенсии. Им сложно самостоятельно оплатить слуховые аппараты, а при такой степени тугоухости, как у их дочки, льготы не полагаются. Всего требуется 213 118 рублей.
Как помочь Арине?
- отправить пожертвование с банковской карты на странице;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Арины Гормаш);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Арины Гормаш. Без НДС.
Ранее Юга.ру публиковали подборку краснодарских благотворительных фондов и организаций, которые регулярно нуждаются в пожертвованиях.