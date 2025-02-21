Спасли водителя, помогли пострадавшим: банк рассказал истории инкассаторов, готовых прийти на помощь

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Крупнейший российский банк поделился историями, в которых инкассаторы из южных регионов России помогли людям в сложных обстоятельствах

Ко Дню защитника Отечества Сбер рассказывает о героях, которые находятся рядом с нами каждый день. Инкассаторы не только обеспечивают безопасность финансовых операций, но и нередко оказываются в ситуациях, где требуются быстро принимать решение.

Так, инкассатор Эдуард Пустовой из Волгодонска заметил в отделении банка посетительницу, которой внезапно стало плохо. Он оперативно оказал ей первую помощь, вызвал скорую и поддерживал женщину до приезда врачей. «Когда женщине стало плохо, я просто действовал на автомате. В таких моментах важно не терять самообладание и быстро принимать решения. Эти качества мне помогли развить в Сбере: ответственность и способность оперативно реагировать очень важны в моей профессии. Я рад работать в команде, которая ценит и поддерживает такие ценности», — рассказал Эдуард.

Неожиданные ситуации случаются и на дорогах. Владислав Лукьянченко стал свидетелем массового ДТП в тоннеле на Курортном проспекте в Сочи. Он не остался в стороне и организовал помощь пострадавшим, проявив выдержку и профессионализм.

«Все держится на энтузиазме работников»:

Ещё одна история произошла в Ставрополе, где инкассаторы Алексей Шведков и Олег Перегудов заметили водителя, потерявшего сознание за рулем. Мужчины быстро сориентировались, определили признаки эпилептического приступа и оказали первую помощь, пока не прибыла бригада скорой.

«Наши сотрудники — это профессионалы, демонстрирующие ответственность, выдержку и умение быстро принимать решения в сложных ситуациях», — отмечает Мария Прохорова, HR-директор Юго-Западного банка Сбера. В преддверии Дня защитника Отечества она поздравила коллег и поблагодарила их за преданность делу, решительность, готовность защищать и всегда приходить на помощь.

Как писали Юга.ру, мужчины смогут бесплатно посетить сафари-парк Геленджика 23 февраля.

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