Эксперты составили индекс стоимости блинов. В Краснодаре порция обойдется в 154 рубля

За год индекс блинов вырос на 5% в офлайн-магазинах и на 12% в онлайн

20 февраля телеграм-канал «Чек индекс» опубликовал индекс блинов к Масленице. Его рассчитали на основе рецепта на четырех человек: молоко (500 мл), два яйца, стакан пшеничной муки (200 г), масло подсолнечное (3 столовые ложки), сахар (1 столовая ложка), соль (1/2 чайной ложки). Средняя стоимость этого набора продуктов в офлайн-магазинах составила 142 рубля. Это на 5% выше уровня прошлого года. Больше всего подорожала пшеничная мука — на 13%, однако яйца подешевели на 10%. При этом в онлайн-магазинах набор обойдется в 239 рублей, что на 12% выше по сравнению с 2024 годом.

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По данным экспертов, в Москве «блинный набор» обойдется в 162 рубля (на 7% дороже по сравнению с прошлым годом), в Санкт-Петербурге — в 150 рублей (на 6%), а в Краснодаре — в 154 рубля (на 5%). При этом по России средняя цена блинной муки или смеси (уже содержит необходимые ингредиенты для блинов) составила 177 рублей, что на 13% выше уровня прошлого года.



Эксперты выяснили, что в общепитах порцию блинов продают за 271 рубль. За год она подорожала на 14%. Цены на замороженные блины поднялись на 15% и составляют в среднем 181 рубль. Также за год объем заказов готовых блинов через интернет увеличился на 24%, а замороженных блинов — на 32%.



Напомним, что в этом году масленичная неделя пройдет с 24 февраля по 2 марта.