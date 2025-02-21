Грузовикам запретили ездить на трассе М-4 «Дон» между Новороссийском и Геленджиком

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из-за ураганного ветра ограничили проезд большегрузов из Новороссийска в сторону Кабардинки

21 февраля мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что из-за сильного ветра на выезде из Новороссийска в сторону Кабардинки ограничили движение автомобилей с высокой парусностью.

Парусность автомобиля — это коэффициент сопротивления встречным лобовым или боковым воздушным потокам. Она зависит от размеров и форм машины. Чем выше автомобиль, тем больше его парусность и тем сильнее встречные потоки ветра влияют на движение по дороге.

Напомним, с вечера 21 февраля по 23 февраля синоптики объявили на Черноморском побережье от Новороссийска до Геленджика штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 34 м/с.

В Новороссийске режим повышенной готовности продлили до 25 февраля. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко написал в своих соцсетях, что в случае усиления ветра для оповещения населения включат сирены.

Как писали Юга.ру, на побережье Сочи выпал снег. В горах курорта сохраняется лавиноопасность.

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