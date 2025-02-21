Грузовикам запретили ездить на трассе М-4 «Дон» между Новороссийском и Геленджиком

Из-за ураганного ветра ограничили проезд большегрузов из Новороссийска в сторону Кабардинки

Парусность автомобиля — это коэффициент сопротивления встречным лобовым или боковым воздушным потокам. Она зависит от размеров и форм машины. Чем выше автомобиль, тем больше его парусность и тем сильнее встречные потоки ветра влияют на движение по дороге.

21 февраля мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил , что из-за сильного ветра на выезде из Новороссийска в сторону Кабардинки ограничили движение автомобилей с высокой парусностью.

Напомним, с вечера 21 февраля по 23 февраля синоптики объявили на Черноморском побережье от Новороссийска до Геленджика штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 34 м/с.

В Новороссийске режим повышенной готовности продлили до 25 февраля. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко написал в своих соцсетях, что в случае усиления ветра для оповещения населения включат сирены.