«Друзья, радостно!» Мэр Невинномысска отреагировал на сообщение о тараканах в школе
Родители рассказали о нашествии тараканов в одной из школ Невинномысска
19 февраля в телеграм-канале «Подслушано Невинномысск» появилось видео, снятое в местной гимназии № 10. На роликах видно бегающих по помещениям тараканов.
В тот же день мэр Невинномысска Михаил Миненков отреагировал на жалобы родителей. По его словам, нашествие насекомых связно с улучшением экологической обстановки в городе.
«Друзья, радостно! Раньше на каждой порядочной кухне у самой чистой хозяйки были тараканы. Вот прямо у самой чистой ты смотришь такой ползет, мохнатенький, а сейчас, видно, что-то не то с экологией — тараканов нет. Знаете, и мы так скоро до ежиков доживем. Ну, увидели таракана, ну, значит что? Прогонят его, потравят, помоют лучше. У нас еще и мышки бегают тут по городу. Косуля вот недавно была — у нас много животных, и зайцы бегают по ночам. Конечно же, мы всех тараканов выловим», — сказал Миненков.
Он добавил, что у гимназии есть договор на проведение дезинсекции всех площадей. Последнюю обработку специалисты проводили перед началом третьей четверти.
По словам мэра, администрация школы направила заявку на выполнение внеплановой дезинсекции, ее проведут в кратчайшие сроки.
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