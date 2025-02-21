«Друзья, радостно!» Мэр Невинномысска отреагировал на сообщение о тараканах в школе

В тот же день мэр Невинномысска Михаил Миненков отреагировал на жалобы родителей. По его словам, нашествие насекомых связно с улучшением экологической обстановки в городе.

«Друзья, радостно! Раньше на каждой порядочной кухне у самой чистой хозяйки были тараканы. Вот прямо у самой чистой ты смотришь такой ползет, мохнатенький, а сейчас, видно, что-то не то с экологией — тараканов нет. Знаете, и мы так скоро до ежиков доживем. Ну, увидели таракана, ну, значит что? Прогонят его, потравят, помоют лучше. У нас еще и мышки бегают тут по городу. Косуля вот недавно была — у нас много животных, и зайцы бегают по ночам. Конечно же, мы всех тараканов выловим», — сказал Миненков.