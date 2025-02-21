«Друзья, радостно!» Мэр Невинномысска отреагировал на сообщение о тараканах в школе

Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Родители рассказали о нашествии тараканов в одной из школ Невинномысска

19 февраля в телеграм-канале «Подслушано Невинномысск» появилось видео, снятое в местной гимназии № 10. На роликах видно бегающих по помещениям тараканов.

В тот же день мэр Невинномысска Михаил Миненков отреагировал на жалобы родителей. По его словам, нашествие насекомых связно с улучшением экологической обстановки в городе. 

«Друзья, радостно! Раньше на каждой порядочной кухне у самой чистой хозяйки были тараканы. Вот прямо у самой чистой ты смотришь такой ползет, мохнатенький, а сейчас, видно, что-то не то с экологией — тараканов нет. Знаете, и мы так скоро до ежиков доживем. Ну, увидели таракана, ну, значит что? Прогонят его, потравят, помоют лучше. У нас еще и мышки бегают тут по городу. Косуля вот недавно была — у нас много животных, и зайцы бегают по ночам. Конечно же, мы всех тараканов выловим», — сказал Миненков.

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Он добавил, что у гимназии есть договор на проведение дезинсекции всех площадей. Последнюю обработку специалисты проводили перед началом третьей четверти.

По словам мэра, администрация школы направила заявку на выполнение внеплановой дезинсекции, ее проведут в кратчайшие сроки.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском и Ставропольском краях раньше срока проснулись клещи.

Насекомые Невинномысск Школа Школьники Экология

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«Друзья, радостно!» Мэр Невинномысска отреагировал на сообщение о тараканах в школе

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