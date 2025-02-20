В Краснодаре состоятся чтения пьесы «Король Лир» Шекспира

Краснодарский край

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  • «Чандосовский портрет», один из предполагаемых портретов Уильяма Шекспира (1600-1610) © Произведение искусства является общественным достоянием
    «Чандосовский портрет», один из предполагаемых портретов Уильяма Шекспира (1600-1610) © Произведение искусства является общественным достоянием

Краснодарцев приглашают коллективно прочитать и проанализировать знаменитую шекспировскую трагедию (16+)

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 24 февраля вечер чтения пьесы Шекспира «Король Лир».

«Трагедия напоминает читателю о том, что за ширмой даже самой комфортабельной действительности на самом деле бушует буря. Та самая, которую античный мир знал под названием беспощадного рока, властвующего и над людьми, и над богами», — рассказали организаторы.

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Трагедия написана в 1605-1606 годах. Основа сюжета — предание о короле Лире, который разделил власть между двумя дочерьми. Изгнанный из страны, он потерял рассудок из-за политических интриг.

Участникам желательно иметь текст произведения (бумажный или электронный) с возможностью делать в нем пометки. С пьесой желательно предварительно поработать — прочитать и отметить понравившиеся или взволновавшие места.

Начало в 19:00. Встреча пройдет в кофейне «Зацепи кофе» по улице Ставропольской, 145. Стоимость участия 800 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Все собранные средства пойдут на помощь Ире Кирилиной, проходящей лечение от лимфомы.

Как писали Юга.ру, экскурсовод и историк Андрей Ступаченко анонсировал на 21 февраля лекцию об Османской империи. Участникам расскажут о роскоши дворцов, султанах и гаремах.

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