В Краснодаре состоятся чтения пьесы «Король Лир» Шекспира

«Трагедия напоминает читателю о том, что за ширмой даже самой комфортабельной действительности на самом деле бушует буря. Та самая, которую античный мир знал под названием беспощадного рока, властвующего и над людьми, и над богами», — рассказали организаторы.

Трагедия написана в 1605-1606 годах. Основа сюжета — предание о короле Лире, который разделил власть между двумя дочерьми. Изгнанный из страны, он потерял рассудок из-за политических интриг.

Участникам желательно иметь текст произведения (бумажный или электронный) с возможностью делать в нем пометки. С пьесой желательно предварительно поработать — прочитать и отметить понравившиеся или взволновавшие места.

Начало в 19:00. Встреча пройдет в кофейне «Зацепи кофе» по улице Ставропольской, 145. Стоимость участия 800 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Все собранные средства пойдут на помощь Ире Кирилиной, проходящей лечение от лимфомы.