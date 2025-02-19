Роскошь дворцов, султаны и гаремы. В Краснодаре состоится лекция об Османской империи

Историк расскажет об Османской империи и ее влиянии на регион Черного моря и Кубани (16+)

«Порассуждаем о причинах взлета и падения одной из самых интересных империй. Обсудим влияние Османской империи на регион Черного моря и Кубани», — приглашают организаторы.

Экскурсовод и историк Андрей Ступаченко анонсировал на 21 февраля лекцию об Османской империи. Участникам расскажут о роскоши дворцов, султанах и гаремах.

Османская империя (также Оттоманская империя, Оттоманская Порта или просто Порта) — трансконтинентальное государство. Его в 1299 году на северо-западе Малой Азии создали турки под предводительством удж-бея Османа Гази. Правление османской династии длилось 623 года — до 1922-го.

Начало в 19:00. Лекция пройдет в пространстве «Ретроградъ» по улице Красной, 64. Стоимость участия 2 тыс. рублей. Подробности уточняйте у организаторов.