Краснодарцев приглашают обсудить победный финал Великой Отечественной войны

Историк Игорь Монин проведет встречу и расскажет обо всем перечисленном.

«Приходите слушать, задавать вопросы, участвовать в обсуждении. Мы всегда рады гостям и с удовольствием даем слово каждому, кто желает высказаться», — пригалшают организаторы.

Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Тургенева, 14/1. Начало в 14:00. Стоимость участия 500 рублей.