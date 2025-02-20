Краснодарцев приглашают обсудить победный финал Великой Отечественной войны
Историк расскажет, какую дату следует считать Днем Победы (16+)
Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: победный финал Великой Отечественной войны». Встреча пройдет 22 февраля.
Программа:
- какую роль сыграли «десять сталинских ударов» на завершающем этапе войны;
- в чем заключалась важность открытия второго фронта для союзников;
- с какими ужасами встретились советские солдаты на оккупированных немцами территориях;
- какими способами Германия пыталась переломить ситуацию;
- какую дату следует считать Днем Победы.
Историк Игорь Монин проведет встречу и расскажет обо всем перечисленном.
«Приходите слушать, задавать вопросы, участвовать в обсуждении. Мы всегда рады гостям и с удовольствием даем слово каждому, кто желает высказаться», — пригалшают организаторы.
Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Тургенева, 14/1. Начало в 14:00. Стоимость участия 500 рублей.
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