Краснодарцев приглашают обсудить победный финал Великой Отечественной войны

Краснодарский край

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  • © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
    © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру

Историк расскажет, какую дату следует считать Днем Победы (16+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: победный финал Великой Отечественной войны». Встреча пройдет 22 февраля.

Программа:

  • какую роль сыграли «десять сталинских ударов» на завершающем этапе войны;
  • в чем заключалась важность открытия второго фронта для союзников;
  • с какими ужасами встретились советские солдаты на оккупированных немцами территориях;
  • какими способами Германия пыталась переломить ситуацию;
  • какую дату следует считать Днем Победы.

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Историк Игорь Монин проведет встречу и расскажет обо всем перечисленном.

«Приходите слушать, задавать вопросы, участвовать в обсуждении. Мы всегда рады гостям и с удовольствием даем слово каждому, кто желает высказаться», — пригалшают организаторы.

Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Тургенева, 14/1. Начало в 14:00. Стоимость участия 500 рублей.

Как писали Юга.ру, чайный бар «Шаманика» анонсировал на 21 февраля встречу из серии «Музыкальные истории». Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов расскажет о британской группе Ozric Tentacles.

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Краснодарцев приглашают обсудить победный финал Великой Отечественной войны
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