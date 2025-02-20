Краснодарский блогер рассчитал, сколько Галицкий потратил на новогоднюю иллюминацию на Красной

Новогодние украшения на Александровском бульваре в Краснодаре обошлись примерно в 228 млн рублей

Предыстория: В декабре 2024 года в Краснодаре на Александровском бульваре установили и зажгли новогоднюю иллюминацию. Украшенная улица Красная привлекла толпы жителей и туристов. Больше всего людей было на новогодних праздниках.



Имя инвестора, который украшал город, в мэрии не разглашали. Однако, по данным СМИ, это была компания Сергея Галицкого.

19 февраля инженер-сметчик Роман Сантулшаев сообщил в своем телеграм-канале, что рассчитал примерную стоимость новогодней иллюминации, которая украшала улицу Красную. Он выполнил расчет с помощью программы «ГосСтройСмета» и сметно-нормативной базы «ФЕР» по ценам четвертого квартала 2024 года.



В сумму вошли все монтажные работы, проектные услуги, стоимость материалов и оборудования, включая доставку. Также Роман учел непредвиденные расходы в размере 2% и НДС 20%.

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Согласно расчетам, стоимость новогодних украшений составила: от улицы Гаврилова до Одесской — 37 587 871,08 рублей:

от Одесской до Бабушкина — 52 711 619,98 рублей;

от Бабушкина до Хакурате, включая Свято-Екатерининский фонтан — 53 164 607,69 рублей;

от Хакурате до Северной — 20 923 699,85 рублей;

от Северной до Володи Головатого — 40 838 062,32 рублей;

от Володи Головатого до Калинина — 14 478 817,18 рублей;

от Калинина до Буденного — 8 348 038,63 рублей. Итого общая сумма превысила 228 млн рублей.