Краснодарский блогер рассчитал, сколько Галицкий потратил на новогоднюю иллюминацию на Красной

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Новогодние украшения на Александровском бульваре в Краснодаре обошлись примерно в 228 млн рублей

Предыстория: В декабре 2024 года в Краснодаре на Александровском бульваре установили и зажгли новогоднюю иллюминацию. Украшенная улица Красная привлекла толпы жителей и туристов. Больше всего людей было на новогодних праздниках.

Имя инвестора, который украшал город, в мэрии не разглашали. Однако, по данным СМИ, это была компания Сергея Галицкого.

19 февраля инженер-сметчик Роман Сантулшаев сообщил в своем телеграм-канале, что рассчитал примерную стоимость новогодней иллюминации, которая украшала улицу Красную. Он выполнил расчет с помощью программы «ГосСтройСмета» и сметно-нормативной базы «ФЕР» по ценам четвертого квартала 2024 года.

В сумму вошли все монтажные работы, проектные услуги, стоимость материалов и оборудования, включая доставку. Также Роман учел непредвиденные расходы в размере 2% и НДС 20%.

Вытоптали газон на 6 млн рублей:

Согласно расчетам, стоимость новогодних украшений составила:

  • от улицы Гаврилова до Одесской — 37 587 871,08 рублей:
  • от Одесской до Бабушкина — 52 711 619,98 рублей;
  • от Бабушкина до Хакурате, включая Свято-Екатерининский фонтан — 53 164 607,69 рублей;
  • от Хакурате до Северной — 20 923 699,85 рублей;
  • от Северной до Володи Головатого — 40 838 062,32 рублей;
  • от Володи Головатого до Калинина — 14 478 817,18 рублей;
  • от Калинина до Буденного — 8 348 038,63 рублей.

Итого общая сумма превысила 228 млн рублей. 

Как писали Юга.ру, Сергей Галицкий больше не входит в число богатейших людей мира.

Благоустройство Город Деньги Краснодар Сергей Галицкий

Новости

В Кисловодске 1 марта откроется сезон бесплатных занятий боулспортом
Жители Успенского района Кубани получают воду с илом. Власти рекомендовали ее кипятить и пить
В Новороссийске и Геленджике до конца недели прогнозируют ураган до 34 м/с
Какие вузы Краснодара, Новороссийска и Ростова-на-Дону попали в рейтинг лучших в ЮФО
В небе над Кубанью заметили световые столбы. Что это за явление?
Краснодарский блогер рассчитал, сколько Галицкий потратил на новогоднюю иллюминацию на Красной

Лента новостей

Реклама на сайте