Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Бассейн» 1969 года

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Бассейн» © Скриншот видео с youtube-канала Trailer HD
    Кадр из трейлера к фильму «Бассейн» © Скриншот видео с youtube-канала Trailer HD

В краснодарском кинотеатре «Каро 8» 23 февраля пройдет спецпоказ детектива с Аленом Делоном в главной роли (18+)

Критик Кира Кац анонсировала на 23 февраля показ фильма «Бассейн». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Писатель Жан-Поль и его возлюбленная Марианна наслаждаются отдыхом на роскошной вилле на Лазурном берегу. Их покой нарушает внезапное появление Гарри, бывшего любовника Марианны, и его 18-летней дочери Пенелопы, о существовании которой никто не знал.

По следам Гая Ричи и Агаты Кристи:

В порыве гнева Жан-Поль, переживающий кризис писательской карьеры, топит подвыпившего Гарри в бассейне, а затем выдает произошедшее за несчастный случай. Сначала полиция принимает эту версию, но позже инициирует дополнительное расследование произошедшего.

Ленту снял известный французский режиссер Жак Дере. Главные роли в фильме исполнили Ален Делон, Роми Шнайдер, Морис Роне и Джейн Биркин.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 18:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, 22 февраля в Краснодаре пройдет показ фильма Александра Сокурова «Одинокий голос человека». 

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