Режиссер Александр Сокуров прокомментировал показ его фильма в Краснодаре
Запрещенный в СССР фильм Сокурова «Одинокий голос человека» покажут и обсудят 22 февраля (16+)
17 февраля режиссер Александр Сокуров назвал показ его фильма «Одинокий голос человека» в Краснодаре «прекрасной новостью», пишет НСН.
Режиссер также подчеркнул, что эта картина сейчас довольно актуальна, хотя ее сняли 47 лет назад.
«Фильм актуален в современном мире, это возвращение солдата с войны, история о том, как складывается его мирная жизнь. Это фильм про судьбу человека. Когда-то мой отец так вот возвращался с Великой Отечественной. У него были вопросы, как жить дальше. Я сын ветерана, вся его жизнь — часть моей жизни», — поделился Сокуров.
Сценарий фильма создан по мотивам произведений Андрея Платонова «Река Потудань», «Сокровенный человек» и «Происхождение мастера».
«Важно напоминать современному зрителю, что существует великая литература. Это одна из задач таких фильмов, которые создаются по мотивам литературных произведений. Платонов — это выдающийся писатель, один из самых уникальных писателей советского периода», — подчеркнул режиссер.
«Одинокий голос человека» — дебютный фильм Александра Сокурова. Картина была готова к выходу на экраны в 1978 году, однако ее не пропустила цензура. Фильм вышел только в 1987 году. В 2023 году запретили еще один фильм Сокурова — «Сказка». Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение, после чего режиссер заявил, что вынужден завершить карьеру.
Фильмы на кабардинском и абхазском, тонкий пацифизм и призы в Европе:
Показы фильма «Одинокий голос человека» организовали проект «Каро.Арт» и киностудия «Ленфильм». Они пройдут только в двух городах — Москве и Краснодаре.
В Краснодаре фильм покажут в 22 февраля в 18:00 в кинотеатре «Каро 8». Картину представит и обсудит со зрителями кинокритик Кира Кац.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино покажут два фильма с актером Юрой Борисовым. С 14 февраля в кинотеатрах идет байопик «Пророк. История Александра Пушкина», а 27 февраля выйдет драма «Кончится лето».