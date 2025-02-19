Режиссер Александр Сокуров прокомментировал показ его фильма в Краснодаре

17 февраля режиссер Александр Сокуров назвал показ его фильма «Одинокий голос человека» в Краснодаре «прекрасной новостью», пишет НСН.

Режиссер также подчеркнул, что эта картина сейчас довольно актуальна, хотя ее сняли 47 лет назад.

«Фильм актуален в современном мире, это возвращение солдата с войны, история о том, как складывается его мирная жизнь. Это фильм про судьбу человека. Когда-то мой отец так вот возвращался с Великой Отечественной. У него были вопросы, как жить дальше. Я сын ветерана, вся его жизнь — часть моей жизни», — поделился Сокуров.