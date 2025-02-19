46% стажеров Уралсиба в 2024 году трудоустроились в банк. Присоединиться к программе стажировок можно онлайн

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: 4CQwVszJdUrJEggKsfn
Вся Россия

Распечатать

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Банк Уралсиб приглашает студентов присоединиться к программе стажировок с возможностью трудоустройства

За 2024 год число пользователей платформы students.uralsib.ru выросло до 6 тысяч студентов, а количество практикантов и стажеров в банке — до 870 человек (574 очно и 296 онлайн). 65 студентов после практики перешли в постоянный штат Уралсиба.

С начала 2024 года стажировки стали круглогодичными, а выбор специализации расширили: теперь банк принимает не только экономистов, но и юристов, аналитиков, разработчиков и специалистов по работе с документами. За год 69 студентов прошли стажировку, 34 из них перешли на постоянную работу, что увеличило долю приема в штат банка до 46% (против 34% в 2023 году).

Онлайн-платформа «Уралсиб.Ускорение» объединяет студентов, образовательные организации и банк как потенциального работодателя. Платформа работает с 2022 года и взаимодействует с 144 образовательными организациями, включая региональные и федеральные вузы: РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, ГУ ВШЭ, РАНХиГС и другие. Банк участвует в более чем 40 мероприятиях для студентов в разных городах — от Краснодара до Новосибирска.

Читайте также:

Программа позволяет студентам бесплатно получать знания в финансовой сфере, оформлять заявки на практику и стажировку, проходить онлайн-курс «Банковское дело», определять свои навыки и выбирать направление для развития, а также смотреть обучающие вебинары. После окончания высшего или среднеспециального учебного заведения студенты могут трудоустроиться в банк.

Присоединиться к программе стажировок «Уралсиб.Ускорение» 

Как писали Юга.ру, Краснодар занял 40 место в рейтинге городов РФ по уровню зарплат. При этом четверть жителей Краснодарского края получают зарплату ниже 30 тыс. рублей.

Банки Вузы Интернет Образование Работа Студенты Трудоустройство Уралсиб

Новости

«Не является следствием непосредственной атаки». ЕДДС Краснодара заявила, что смс о ракетной и других опасностях не говорят о реальной опасности
Власти Краснодара разрешили строить на территории маслозавода кафе и магазины
Опровержение новости о заявлении адвоката о фабрикации дела против Алексея Бугаева
Морозы до -19 °С. В ближайшие дни в Краснодарском крае будет еще холоднее
Краснодар оказался на 3 месте по проценту нераспроданных квартир в новостройках
В Майкопе ввели режим экономии воды из-за непогоды в горах

Лента новостей

Реклама на сайте