46% стажеров Уралсиба в 2024 году трудоустроились в банк. Присоединиться к программе стажировок можно онлайн

Банк Уралсиб приглашает студентов присоединиться к программе стажировок с возможностью трудоустройства

За 2024 год число пользователей платформы students.uralsib.ru выросло до 6 тысяч студентов, а количество практикантов и стажеров в банке — до 870 человек (574 очно и 296 онлайн). 65 студентов после практики перешли в постоянный штат Уралсиба.

С начала 2024 года стажировки стали круглогодичными, а выбор специализации расширили: теперь банк принимает не только экономистов, но и юристов, аналитиков, разработчиков и специалистов по работе с документами. За год 69 студентов прошли стажировку, 34 из них перешли на постоянную работу, что увеличило долю приема в штат банка до 46% (против 34% в 2023 году).

Онлайн-платформа «Уралсиб.Ускорение» объединяет студентов, образовательные организации и банк как потенциального работодателя. Платформа работает с 2022 года и взаимодействует с 144 образовательными организациями, включая региональные и федеральные вузы: РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, ГУ ВШЭ, РАНХиГС и другие. Банк участвует в более чем 40 мероприятиях для студентов в разных городах — от Краснодара до Новосибирска.

Программа позволяет студентам бесплатно получать знания в финансовой сфере, оформлять заявки на практику и стажировку, проходить онлайн-курс «Банковское дело», определять свои навыки и выбирать направление для развития, а также смотреть обучающие вебинары. После окончания высшего или среднеспециального учебного заведения студенты могут трудоустроиться в банк.