Турпоток на термальные источники Краснодарского края и Адыгеи вырос на 20% в 2025 году — аналитики

Аналитики МегаФона выяснили, что в январе и первой декаде февраля турпоток на популярные термальные курорты Кубани и Адыгеи увеличился на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

По данным анализа обезличенных данных абонентов, каждый второй посетитель источников — южанин, остальные — гости из других регионов. При этом сохраняется тенденция на увеличение количества приезжих.

В двух южных регионах десятки крупных комплексов с горячими минеральными источниками, которые принимают гостей круглогодично. Официально сезон стартует в ноябре, а пик посещений приходится на начало нового года. Ежегодно в лидерах по популярности комплексы Мостовского района Кубани и Майкопского района Адыгеи.

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Среди иногородних посетителей к февралю наиболее высокий интерес проявили жители Тюмени — около 8% от общего числа любителей южных терм. При этом южан на источниках стало на 19% больше год к году. Москвичи, ставропольцы и волгоградцы остаются в числе самых активных поклонников термальных комплексов (по 5% посетителей).

В 2025 году наибольшую динамику роста турпотока показали не столичные, а поволжские регионы. Так, интерес к южным курортам среди жителей Волгоградской области вырос в 2,2 раза, Самары — в 2,1, Нижнего Новгорода — в 1,9, Владимира — в 1,7. Чаще всего на термы едет зрелая аудитория — от 35 до 55 лет, мужчин и женщин примерно поровну.

Гости курортов все чаще предпочитают голосовой связи общение в интернете. Ежемесячно они прокачивают около 230 Тбайт данных — такого объема хватит для отправки 19 млн фотографий. Чтобы растущее потребление не сказывалось на времени загрузки файлов, МегаФон увеличил емкость сети.