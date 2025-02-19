В Краснодаре пройдет музыкальная лекция о творчестве группы Ozric Tentacles

Краснодарский край

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  • Ozric Tentacles © Скриншот видео с youtube-канала A38 Vibes
    Ozric Tentacles © Скриншот видео с youtube-канала A38 Vibes

В Краснодаре 21 февраля состоится лекция о творчестве британской группы Ozric Tentacles (16+)

Чайный бар «Шаманика» анонсировал на 21 февраля встречу из серии «Музыкальные истории».

Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов расскажет о британской группе Ozric Tentacles и текстах ее песен. После лекции участники смогут пообщаться, послушать оригинальный винтажный винил и увидеть кадры из клипов.

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Музыку Ozric Tentacles можно назвать психоделической. Коллектив основан в 1984 году, и за свою более чем 40-летнюю историю выпустил больше 25 альбомов. На живых выступлениях участники группы используют множество инструментов, таких как электрические и акустические гитары, флейты, ксилофоны, обработанные семплы голосов.

Начало в 19:00. Лекция пройдет по адресу улица Седина, 17. Стоимость участия 800 рублей. Подробности можно уточнить у организаторов.

Ранее Сергей Острицов проводил встречи, посвященные творчеству Pink Floyd, Бьорк, Dead Can Dance, The Beatles.

Как писали Юга.ру, Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 21 февраля концерт «Вселенная Барокко: от органа до Шекспира». 

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