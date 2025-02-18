В Краснодаре откроется бесплатная выставка инсталляций на тему дорожных знаков
Выставка «Другая реальность» будет работать до конца февраля (12+)
Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 19 февраля открытие выставки современных художественных инсталляций. Участники сообщества Desarte365 представят фантазии на тему дорожных знаков.
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«Они рассказывают истории через предметы, которые мы привыкли не замечать. Они дают им новый смысл, шутят, задают вопросы и заставляют смотреть на мир по-другому. Знакомый «Стоп» может стать манифестом свободы, «Пешеходный переход» — символом новых путей», — рассказали организаторы.
Ранее выставка современных художественных инсталляций «Другая реальность» побывала в Ростове-на-Дону, Москве и Сухуме.
Экспозиция будет работать до 28 февраля по улице Красной, 43. Вход бесплатный, нужна предварительная регистрация по ссылке.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась выставка живописи и графики. Авторы запечатлели архитектурные, культурные и природные памятники Кубани.