В Краснодаре откроется бесплатная выставка инсталляций на тему дорожных знаков

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Выставка «Другая реальность» будет работать до конца февраля (12+)

Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 19 февраля открытие выставки современных художественных инсталляций. Участники сообщества Desarte365 представят фантазии на тему дорожных знаков.

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«Они рассказывают истории через предметы, которые мы привыкли не замечать. Они дают им новый смысл, шутят, задают вопросы и заставляют смотреть на мир по-другому. Знакомый «Стоп» может стать манифестом свободы, «Пешеходный переход» — символом новых путей», — рассказали организаторы.

Ранее выставка современных художественных инсталляций «Другая реальность» побывала в Ростове-на-Дону, Москве и Сухуме.

Экспозиция будет работать до 28 февраля по улице Красной, 43. Вход бесплатный, нужна предварительная регистрация по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась выставка живописи и графики. Авторы запечатлели архитектурные, культурные и природные памятники Кубани.

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В Краснодаре откроется бесплатная выставка инсталляций на тему дорожных знаков
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