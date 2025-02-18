В новых корпусах Краевой клинической больницы № 1 в Краснодаре появились стабильные связь и интернет
Во всех новых корпусах Краевой клинической больницы №1 им. профессора С.В. Очаповского появился доступ к стабильному интернету. Ранее он был ограничен из-за особенностей здания
МТС построила сеть во второй очереди ККБ №1 в Краснодаре, которую открыли в 2023 году. Проект охватил 13 этажей, где одновременно находятся свыше 300 человек.
Устойчивый интернет теперь есть в ожоговом центре, отделении сосудистой хирургии, детской кардиохирургии, нескольких отделениях реанимации и интенсивной терапии.
«Все держится на энтузиазме работников»:
Для организации качественного сигнала внутри больницы разработали индивидуальный технический проект, построили дополнительные оптические кабели и установили более 30 антенн внутри помещений.
Связь на территории всей больницы тоже улучшилась — за счет установки дополнительных базовых станций в районе медицинского комплекса.
«Наличие скоростного интернета и стабильной связи в целом — максимально важный фактор в современной медицине. Кроме того, что пациенты со всего края могут поддерживать связь с близкими через обычные- или видеозвонки, сами врачи должны иметь постоянный доступ к информационным ресурсам в сети. В крупнейшем лечебном заведении юга России ежедневно принимают десятки и сотни решений по спасению человеческих жизней, поэтому специалистам необходимо быстро организовывать онлайн-консилиумы, обмениваться опытом, получать профессиональную поддержку», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
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