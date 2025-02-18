В новых корпусах Краевой клинической больницы № 1 в Краснодаре появились стабильные связь и интернет

Во всех новых корпусах Краевой клинической больницы №1 им. профессора С.В. Очаповского появился доступ к стабильному интернету. Ранее он был ограничен из-за особенностей здания

МТС построила сеть во второй очереди ККБ №1 в Краснодаре, которую открыли в 2023 году. Проект охватил 13 этажей, где одновременно находятся свыше 300 человек.

Устойчивый интернет теперь есть в ожоговом центре, отделении сосудистой хирургии, детской кардиохирургии, нескольких отделениях реанимации и интенсивной терапии.