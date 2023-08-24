В Краснодаре открыли вторую очередь Краевой клинической больницы № 1

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала Анны Миньковой https://t.me/minkovaanna23/2672
    © Скриншот из телеграм-канала Анны Миньковой https://t.me/minkovaanna23/2672

В Краснодаре в Краевой клинической больнице № 1 спустя 9 лет с начала строительства открыли вторую очередь

Замгубернатора Кубани Анна Минькова 23 августа рассказала в своем телеграм-канале об открытии второй очереди Краевой клинической больницы № 1 им. Очаповского.

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По ее словам, в новом восьмиэтажном корпусе разместили:

  • ожоговое отделение;
  • отделение сосудистой хирургии;
  • отделение детской кардиохирургии;
  • несколько отделений реанимации и интенсивной терапии.

«Оборудовали гибридные операционные для всех видов хирургии. Увеличим количество эндоскопических исследований в два раза. У нас появилась криотерапевтическая установка для вымораживания опухолей в легких, почках, печени. Это современный вид лечения заболевания, с которым борются более 200 тыс. жителей края», — отметила Минькова.

Как сообщает РБК, на строительство второй очереди Краевой клинической больницы № 1 по состоянию на декабрь 2022 года выделили 5 млрд рублей. Ее планировали открыть 1 июня 2022 года.

Возведение второй очереди ККБ началось в 2014 году. По плану, модернизацию клиники должны были завершить в 2018 году, но в 2015 году работы приостановили из-за отсутствия финансирования.

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