На «Роза Хутор» открылась выставка древнего оружия и предметов быта. Все экспонаты нашли в окрестностях курорта

В этнопарке «Моя Россия» на курорте «Роза Хутор» представили оружие и предметы быта прошлых эпох

На площадке «Стрелецкий двор» этнопарка «Моя Россия» выставили более 50 уникальных экспонатов. Среди них — наконечники стрел периода неолита, бронзового и железных веков, топоры, конская упряжь, подковы, пули времен Кавказской войны. Все эти предметы нашли в окрестностях курорта.

«Коллекцию древнего оружия и предметов быта, обнаруженных в районе долины реки Мзымты и окрестных гор, собирали в течение 10 лет. Среди уникальных экспонатов — скифские наконечники переходного периода между бронзовым и железным веками (более двух тысяч лет назад). На выставке представлены и древние топоры, изготовленные по уникальной технологии высокоуглеродного литья. Народы, населявшие эту территорию, собирали камни с примесью железа и дробили их в порошок. Затем они строили печи, достигавшие трех метров в высоту, и засыпали в них полученную железно-каменную пыль. Металл, плавясь, стекал вниз по раскаленным углям и насыщался углеродом. В результате изделия из него не подвергались коррозии», — рассказал организатор выставки Виктор Лысенко.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Помимо экспозиции древнего оружия и предметов быта в зоне «Стрелецкого двора» проводят мастер-классы по стрельбе из лука по технологиям Древней Руси. Сборная конструкция лука (до 25 деталей) с фрагментами сухожилий и роговых пластин животных позволяла стрелять с коня на расстояние до километра. Занятия проходят под руководством инструктора, который рассказывает об истории лука и контролирует технику безопасности.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Желающие могут почувствовать себя древними стрельцами: надеть кафтан и дать холостой залп из пищали — копии орудия XV века. Специалист познакомит с историей орудия и объяснит, как им пользоваться. Также есть мастер-класс по добыче огня с помощью кресала.