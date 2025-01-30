Зимний гастротур по курорту «Роза Хутор»: где и что есть в горах Сочи

Если думаете, что в горах всё вкуснее — вы абсолютно правы. Юга.ру составили гастрономический маршрут по лучшим ресторанам курорта «Роза Хутор», чтобы вы не тратили время на поиски и сразу шли туда, где вкусно, атмосферно и красиво.

Выбирайте ресторан, наслаждайтесь блюдами и помните: калории на горнолыжном курорте не считаются!