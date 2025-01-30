Зимний гастротур по курорту «Роза Хутор»: где и что есть в горах Сочи
Если думаете, что в горах всё вкуснее — вы абсолютно правы. Юга.ру составили гастрономический маршрут по лучшим ресторанам курорта «Роза Хутор», чтобы вы не тратили время на поиски и сразу шли туда, где вкусно, атмосферно и красиво.
Выбирайте ресторан, наслаждайтесь блюдами и помните: калории на горнолыжном курорте не считаются!
«Дичъ» — для тех, кто не боится смелых вкусов
Где: Горная Олимпийская деревня, ул. Медовея, 4.
Название ресторана намекает: здесь всё серьёзно. Оленина, лосятина, утка, форель — меню выглядит так, будто его составляли герои «Игры престолов» после удачной охоты. Но подают всё с гастрономическим шиком: например, бифштекс из оленины дополняют соусом из вяленой хурмы, а холодец из лося сервируют муссом из хрена.
Что пробовать?
- Борщ из лосятины — «брутальный» вариант домашней классики.
- Салат со страусом, страчателлой и хурмой — а где еще найти такое сочетание?
- Маковый торт с соусом англес — на десерт.
С миндалем, маком и даже с сосисками:
«Вельвет» — для тех, кто ест еще и глазами
Где: Горная Олимпийская деревня, ул. Пихтовая аллея, 7.
Если «Дичъ» — про выживание в лесу, то «Вельвет» — про жизнь в роскошном замке. Здесь все блюда словно сошли со страниц глянцевого журнала, при этом оставшись по-домашнему уютными. Например, черную, красную или щучью икру подают с мини-оладушками и сметаной.
Что пробовать?
- Говядину Россини с соусом порто — не зря же вы надеваете свою лучшую лыжную куртку даже на ужин.
- Луковый суп с сыром грюйер — потому что даже если вы не фанат лука, здесь он вас покорит.
- Трюфель с ганашем из малины — просто потому что это трюфель.
- Печёную тыкву с мороженым и солёной карамелью — возможно, единственный случай, когда тыква звучит круто.
«Варежка»: уют на максималках
Где: Горная Олимпийская деревня, Пихтовая аллея, 1.
Если хочется согреться и почувствовать себя как дома, но в окружении горных пейзажей, вам сюда. В меню — фермерские продукты, локальная рыба и блюда, которые заставят вас забыть о диетах.
Что пробовать?
- Тартар из говядины с красной икрой и горячей лепёшкой с луковым мармеладом — заявка на победу в топе неожиданных сочетаний.
- Чаудер с форелью и креветками — слишком нежный, чтобы называться просто «супом».
- Черноморских рапанов с драниками из кабачков — чтобы гордо рассказывать друзьям, что ели что-то очень аутентичное.
- Хачапури из дровяной печи — если хочется чего-то знакомого.
Эту пиццу можно попробовать только в Краснодаре:
«Высота 2320»: гастрономия на самой высокой точке курорта
Где: «Роза Пик», 3-я станция подъёмника «Кавказский экспресс»
Ресторан на высоте 2320 метров — это уже событие. Если готовы попробовать кашу, которую не стыдно выкладывать в соцсети, вам сюда.
Что пробовать?
- Скумбрию на гриле с томлёной полбой, печёным луком и соусом из петрушки и зелёного перца — эта рыба хороша не только в копченом виде.
- Перловую кашу с бычьими хвостами и белыми грибами или полбяную с тыквой, рапанами и копчёным сыром — нешаблонное прочтение самых простых гарниров.
- Фирменный десерт в виде снеговика — потому что иногда надо позволять себе детские радости.