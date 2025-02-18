В Сочи и Новороссийске требуются волонтеры для спасения птиц

Краснодарский край

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  • © Фото Полины Безверхой, Юга.ру
    © Фото Полины Безверхой, Юга.ру

Волонтерам Сочи и Новороссийска не хватает рабочих рук. Из-за смены погоды на побережье появились новые птицы в мазуте

15 февраля эколог Георгий Каваносян сообщил в своем телеграм-канале, что в Новороссийске требуются волонтеры, чтобы отмывать птиц в ночную смену. Из-за смены погоды в штаб поступают новые замазученные пернатые — около 25 особей за сутки. 

«Ребята уже не уходят из штаба — работали всю ночь, отмытые птицы сушатся под лампами. Рук не хватает», — написал он.

«Чрезвычайно благодарный пациент»:

Эколог заявил, что волонтерам в Новороссийске также необходимы коробки для птиц и морская вода.

Штаб находится по адресу: Малоземельская, 11 б. Для связи можно набрать:+79969458022 (Ангелина) или вступить в чат. 

Георгий Каваносян рассказал, что волонтеров для мойки птиц не хватает и в Сочи. С конца декабря туда поступило почти 400 пернатых. Сейчас под наблюдением в штабе находятся 118 особей. Их собирают от устья реки Мзымты в Адлере до Лазаревки.

«Не хватает рабочих рук. Нужны и автоволонтеры, и ловцы», — отметил эколог.

Узнать больше о работе волонтеров в Сочи можно в чате. Контакт для связи @Pantera_orion.

Как писали Юга.ру, в начале февраля в Сочи в дикую природу выпустили птиц, которых спасли после загрязнения моря в Анапе.

Волонтеры Животные Нефть Новороссийск птицы Разлив нефти Сочи Черное море Экология

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