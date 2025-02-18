В Сочи и Новороссийске требуются волонтеры для спасения птиц

15 февраля эколог Георгий Каваносян сообщил в своем телеграм-канале, что в Новороссийске требуются волонтеры, чтобы отмывать птиц в ночную смену. Из-за смены погоды в штаб поступают новые замазученные пернатые — около 25 особей за сутки. «Ребята уже не уходят из штаба — работали всю ночь, отмытые птицы сушатся под лампами. Рук не хватает», — написал он.

Эколог заявил, что волонтерам в Новороссийске также необходимы коробки для птиц и морская вода.



Штаб находится по адресу: Малоземельская, 11 б. Для связи можно набрать:+79969458022 (Ангелина) или вступить в чат.



Георгий Каваносян рассказал, что волонтеров для мойки птиц не хватает и в Сочи. С конца декабря туда поступило почти 400 пернатых. Сейчас под наблюдением в штабе находятся 118 особей. Их собирают от устья реки Мзымты в Адлере до Лазаревки.

«Не хватает рабочих рук. Нужны и автоволонтеры, и ловцы», — отметил эколог.



Узнать больше о работе волонтеров в Сочи можно в чате. Контакт для связи @Pantera_orion.